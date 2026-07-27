La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en Pozoblanco (Córdoba)

José Ángel Expósito, vendedor de la ONCE - ONCE

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros en la localidad cordobesa de Pozoblanco. La suerte la ha dado José Ángel Expósito, vendedor de la ONCE desde 2006, un "veterano de los cupones".

Según informa la ONCE en una nota, Expósito se ha mostrado "muy contento, por muchas veces que lo de, es una sensación nueva cada vez" ha relatado emocionado. "Después de tantos años, yo ya no siento que tenga clientes, tengo amigos", ha comentado con orgulloso en plena faena.

El trajín de José Ángel, entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, "siempre da alegrías que hacen que merezcan la pena el trabajo" ha asegurado, a lo que ha añadido que "todos los días" se levanta "con la ilusión de dar un premio. Cuando por fin pasa, es una alegría inmensa que puedo compartir con mis clientes", ha concluido el vendedor.

Este sorteo también dado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros, en El Puerto de Santa María (Cádiz), y 200.000 euros con diez cupones premiados en Utrera (Sevilla). El sorteo del 26 de julio, que estaba dedicado al Día de los Abuelos bajo el lema 'Vuestra historia, nuestro tesoro', ha dejado el resto de los premios se han repartido entre Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.