La ONCE reparte 700.000 euros entre Cardeña (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva) y 35.000 euros en Sevilla

El vendedor de la ONCE en Cardeña, Alfonso Torralbo. - ONCE

CÓRDOBA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado martes ha dejado una parte de su fortuna en Andalucía con 350.000 euros en premios en la localidad cordobesa de Cardeña y en Isla Cristina (Huelva), respectivamente, y otros 35.000 euros en Sevilla, lo que supone un total de 735.000 euros entre las tres provincias andaluzas.

Tal y como ha indicado la ONCE en una nota, en Cardeña, al norte de la provincia de Córdoba, Alfonso Torralbo, el único vendedor que la ONCE tiene en la localidad, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno entre sus vecinos.

El martes por la noche se enteró de que había dado el premio a los pocos minutos de celebrarse el sorteo por una clienta que le advirtió. "No he dormido en toda la noche", ha reconocido a primera hora de este miércoles. "Es un pueblo muy chico y se lo he dado a gente del pueblo, es una alegría muy grande, y en pleno verano, estoy loco perdido", ha comentado.

Alfonso llevó la suerte al centro de Cardeña "y casas de clientes que tengo todos los días". Desde anoche, su móvil no ha parado de recibir mensajes de felicitación que han vuelto a recuperar desde que el sol comenzaba a despertar al pequeño municipio cordobés. "Me paran por todos los lados, está todo el pueblo revolucionado", reconoce orgulloso y feliz.

"Me da mucho coraje cuando no doy un premio, hace un año di otros 40.000 euros, y todos los días creo que lo voy a dar otra vez. Ahora, a ver si doy el Extra de Verano también", ha apostillado.

ISLA CRISTINA

La misma suerte ha dado Cinta Márquez en Isla Cristina (Huelva) con otros 350.000 euros repartidos con otros diez cupones agraciados con 35.000 euros. Márquez, vendedora de la ONCE desde hace cuatro años, afiliada también a la organización por su discapacidad visual, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en un sorteo.

Ella ya sabe lo que es dar un premio grande porque el pasado mes de noviembre dio un Sueldazo de 240.000 euros repartidos en diez años. De nuevo, la suerte la ha llevado a la calle del Carmen en pleno centro de Isla Cristina. "Está vez la alegría es más grande porque está más repartido", ha dicho sin saber si la suerte se la han llevado veraneantes de Isla Cristina o vecinos del pueblo de toda la vida.

"Ojalá que le haya tocado a gente con necesidad para como están los tiempos", ha resaltado visiblemente orgullosa. "Yo cada vez estoy más contenta de dar premios, me lo barruntaba, este fin de semana decía que iba a dar pronto un premio y ahora mira... a ver si doy también el Extra del Verano", ha añadido. A su juicio, la clave para triunfar como vendedora de la ONCE pasa por la empatía con los clientes, "tener chispa como yo. Yo tengo una alegría contagiosa, a mí la gente me dice que doy mucha alegría, que soy muy positiva, que atraigo al personal, y encima doy premios", se ríe.

Por último, en Sevilla, José Carlos García ha vendido otro cupón premiado con 35.000 euros, por lo que en total este sorteo ha repartido 735.000 euros entre las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla.

CUPÓN DEDICADO A ZAMORA

El sorteo de la ONCE del 5 de agosto estaba dedicado a la calle Santa Clara de Zamora, dentro de la serie monográfica que dedica este año a las calles más emblemáticas de España bajo el lema 'A pie de calle', y ha dejado el resto de su fortuna en Murcia, Castilla la Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 8 de agosto, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 36 millones de euros.

Y para el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sortea un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.