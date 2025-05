La oposición de izquierda se planta y Vox vota en contra del orden del próximo Pleno tras confirmarse que Moreno no irá

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos de izquierda de oposición al Gobierno andaluz del PP-A --PSOE-A, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía-- han abandonado este miércoles la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento cuando se iba a votar el orden del día de la sesión del Pleno que se celebrará la semana que viene, tras confirmarse que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), se ausentará de la misma por su asistencia a la final de la Conference League de fútbol que el Real Betis Balompié va a jugar contra el Chelsea inglés en la ciudad polaca de Breslavia el próximo miércoles, 28 de mayo, por la noche.

De esta manera, sólo el PP-A ha respaldado en la Junta de Portavoces el orden del día del próximo Pleno --que se celebrará entre el miércoles 28 y el jueves 29 de mayo--, ya que Vox ha votado en contra, también como muestra de rechazo a la ausencia del presidente de la Junta a la sesión de control prevista para el segundo día de la sesión plenaria.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), ha informado al inicio de la reunión de la Junta de Portavoces de que el Consejo de Gobierno había comunicado por escrito que al próximo Pleno no iban a poder asistir ni el presidente ni el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ni la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Según ha detallado el presidente del Parlamento leyendo lo comunicado por el Consejo de Gobierno, Juanma Moreno se ausentará del Pleno por una "visita a la Universidad de Varsovia" y por la referida asistencia a la final de la Conference League de la UEFA, motivo por el que también faltará a la sesión de control la consejera de Cultura y Deporte, mientras que Antonio Sanz ha justificado su ausencia al Pleno al coincidirle con la reunión preparatoria de la próxima Conferencia de Presidentes, y con la clausura del Congreso de los Servicios Públicos de Comisiones Obreras (CCOO) a la que tiene previsto asistir también el consejero de la Presidencia.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Tras estas explicaciones se han escuchado las críticas de la mayoría de los grupos, de forma que la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha señalado la "indefensión absoluta" que sienten en la oposición "ante un presidente que claramente no quiere venir a la sesión de control al Parlamento de Andalucía", cuando "evidentemente tiene opciones" de compaginar su asistencia al partido de fútbol con su participación en la sesión de control, ha remarcado.

De hecho, ha subrayado que "la mayoría de los andaluces que van a ver el partido del Betis vuelve el miércoles por la noche", y el Grupo Socialista había planteado "una modificación en el orden del día" del próximo Pleno para que la sesión de control al presidente fuera el jueves por la tarde, algo que no ha prosperado.

La portavoz socialista ha considerado que la ausencia de Moreno al próximo Pleno es una "falta de respeto" hacia el trabajo de los grupos de oposición, pero "sobre todo a lo que representamos, a los andaluces que nos votaron y que esperan que su presidente venga a dar explicaciones" a la Cámara autonómica, ha abundado.

El portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, se ha limitado a señalar que votaba en contra del orden del día al entender que Moreno "no viene al Pleno porque no quiere".

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha enmarcado la ausencia del presidente y dos consejeros en el próximo Pleno en "una tónica generalizada" del Gobierno de Juanma Moreno, y en ese sentido ha subrayado que "no es la primera vez" que el presidente de la Junta se va a ausentar de la sesión de control, pese a que en este caso "tenía la oportunidad de compatibilizar su presencia en el partido con su presencia en el Pleno", según ha remarcado.

Por otro lado, ha solicitado una modificación del orden del día del próximo Pleno antes de su votación para incluir en él la celebración de un debate general sobre el gran apagón eléctrico que se registró el pasado 28 de abril en la Península Ibérica, una solicitud que el presidente del Parlamento no ha aceptado y ni siquiera ha sometido a votación en la Junta de Portavoces argumentando que debía haber pasado primero por la Mesa de la Cámara.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido que las razones que da el presidente de la Junta de Andalucía para no asistir al Pleno "no se sustentan" y "no son razones lógicas", y en esa línea ha defendido que "es perfectamente compatible estar el miércoles por la noche en la final" de la Conference League en Polonia y el jueves "compareciendo ante el Parlamento", y al respecto ha subrayado que "la propia delegación oficial del Betis vuelve el miércoles por la noche" a Sevilla tras dicho partido.

Frente a estas críticas, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha aseverado que "Andalucía no ha tenido nunca en toda su historia democrática un presidente que cumpla más con este Parlamento como Juanma Moreno", de forma que "se pueden contar con los dedo de una mano sus ausencias a la sesión de control del Parlamento en seis años y medio" como presidente de la Junta, y ha apostillado que "muy bien tiene que ir Andalucía para que el tema de esta sesión de la Junta de Portavoces sea este".

ORDEN DEL DÍA

Así las cosas, el orden del día del próximo Pleno ha salido adelante sólo con los votos a favor del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, ya que Vox ha votado en contra y los representantes del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante han abandonado la reunión de la Junta de Portavoces en el momento de la votación.

De acuerdo al orden del día, el Pleno comenzará el miércoles, 28 de mayo, a las 15,00 horas, con la presentación del Informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz correspondiente a la gestión realizada por dicha institución durante el año 2024.

Tras ello se sustanciarán tres comparecencias del Consejo de Gobierno, comenzando por una de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, a petición propia y de los grupos del PP-A, PSOE-A y Vox para informar sobre la gestión de los residuos en Andalucía.

Seguidamente comparecerá la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, para informar sobre el impacto en Andalucía del próximo Marco Financiero Plurianual que está preparando la Comisión Europea, a propuesta del PP-A y el PSOE-A, mientras que cerrará el Pleno en la jornada del miércoles otra comparecencia, en este caso de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, sobre los datos de empleo en abril de 2025 en Andalucía y las necesidades de reformas legislativas para dinamizar el mercado laboral.

El Pleno se reanudará el jueves, 29 de mayo, a las 9,30 horas con una interpelación del Grupo Socialista relativa a política general en materia de Formación Profesional, tras lo que se dará paso a las preguntas orales a los consejeros del Gobierno andaluz.

Seguidamente, se someterá a debate la solicitud del Grupo Socialista de creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre las contrataciones realizadas en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, integrado tanto por el Servicio Andaluz de Salud como por las agencias públicas empresariales sanitarias durante los ejercicios 2020 a 2023 y hasta la fecha.

El último punto del orden del día será el debate de tres proposiciones no de ley (PNL), comenzando por una del PSOE-A relativa a prevención y vigilancia y seguridad frente al virus del Nilo Occidental en Andalucía, a la que seguirán dos del PP-A, una relativa a "revertir el recorte de la financiación del Plan Corresponsable y restitución de fondos destinados a la gratuidad del transporte público de menores", y otra relativa a beneficios fiscales para la vivienda.