Orce (Granada) prepara su homenaje más especial a María Pérez para este sábado

ORCE (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Orce organiza este sábado a las 19,00 horas en el Salón Cultural de este municipio de la comarca de Huéscar, en el norte de la provincia de Granada, su homenaje más especial a la atleta olímpica María Pérez, "por todo lo que ha conseguido". Es la celebración que le dedican sus paisanos después de que el pasado septiembre conquistara sendas medallas de oro mundialistas en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha.

Se trata, según ha expuesto en un mensaje en redes sociales, consultado por Europa Press, el consistorio de este municipio de unos 1.150 habitantes, de "celebrar juntos los triunfos de nuestra atleta más grande" en "un acto muy especial para homenajear a María por todo lo que ha conseguido y por llevar el nombre de Orce por todo el mundo".

Habrá música con DJ Germán Martínez y barra a cargo de la asociación de madres y padres del alumnado El Jamiz. Será en un ambiente festivo para disfrutar en familia y con amigos al objeto de demostrar "el orgullo de todo un pueblo", ha añadido el Ayuntamiento de Orce, animando a llenar el salón para recibir a María Pérez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le entregaba recientemente la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, que también va a ser reconocida como Hija Predilecta de la Provincia de Granada. En el Campeonato del Mundo de Atletismo disputado el mes pasado en Tokio (Japón), Pérez se convirtió otra vez en campeona de los 20 kilómetros justo una semana después de haber logrado el título en los 35 kilómetros, doblete que ella misma ya había conseguido en la edición de Budapest (Hungría) en 2023.