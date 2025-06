La ordenanza de veladores de Córdoba concederá autorización por metros cuadrados y no por mesas desde 2026

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Gerencia de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes sobre la ordenanza de veladores, que pretende estar en vigor desde principios del año 2026 y que recoge la novedad de la concesión de autorización por metros cuadrados y no por mesas.

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado que el jueves 3 de julio se celebrará la convocatoria de la mesa de veladores y vía pública, donde se llevará el borrador de la futura ordenanza, con el fin de que a la vuelta del verano, en el mes de septiembre, se celebre una nueva sesión para la aprobación definitiva y a partir de ahí remitirlo al Consejo Social y al Consejo del Movimiento Ciudadano, que participa ya en la redacción, de cara a la aprobación inicial y final por Pleno, con la idea de que entre en vigor en 2026.

Según ha expuesto, "el objetivo principal es hacer compatible el derecho del peatón al uso de la vía pública" e "incorporar otros usos, como los hosteleros, pero complementarios y siempre respetando el derecho fundamental del uso del peatón". El texto incorpora las medidas del decálogo que ya se presentó, "fundamentalmente con la novedad principal de que no se concederá autorización por número de mesas, sino por número de metros cuadrados", ha aclarado.

De este modo, ha detallado que "cada establecimiento tendrá un número de metros cuadrados asignado y a partir de ahí, cada establecimiento, siguiendo unas pautas, pero mucho más flexibles, será el que ordene ese espacio, de tal forma que verá si pone mesas, taburetes con mesas altas, sillas o sombrillas".

Al respecto, Torrico ha comentado que estudian un sistema para que "a través de unas tachuelas que estarán incrustadas en el suelo, se marcarán las cuatro esquinas de cada uno de las zonas habilitadas en metros cuadrados de cada hostelero y no podrá salirse de ese espacio".

Así, será "visualmente apreciable para la inspección de Policía Local, que se va a reforzar, para los establecimientos que no cuentan con ningún tipo de licencia y, en segundo lugar, para los que teniendo licencia exceden los metros cuadrados autorizados", ha apuntado, entre otros aspectos, como la incorporación en una de las tachuelas de "un código QR que dará cuenta de la situación legal de cada uno de esos establecimientos, a través de una aplicación, sin necesidad de más trámites y de forma automática e inmediata".

REBAJA DEL 25% DE LA TASA

Igualmente, en las próximas ordenanzas fiscales se llevará una rebaja del 25% de la tasa de veladores, porque "no se pretende que sea un instrumento recaudatorio, sino que ordene el uso de la vía pública", a la vez que "la concesión inicial de las autorizaciones ya no será necesaria renovarlas anualmente, sino que será por un período de cuatro años y con una declaración responsable, donde el hostelero que lo haya solicitado y haya obtenido la autorización declare que no han cambiado las condiciones sustanciales de lo que se le concedió", ha señalado.

Si bien, ha precisado que "en el caso de que se modifiquen las condiciones, que pida más o menos metros cuadrados o alguna modificación de las condiciones de autorización, sí habrá que pedir una autorización expresa por el año o por el período, que también la ordenanza lo contempla, otros períodos de tiempo temporales que no necesariamente tengan que ser un año".

"Se mantiene lo que ya también se venía dando en la ordenanza anterior, con algún tipo de flexibilidad, en lo que se refiere a que la recogida de los elementos de la terraza tiene que ser diaria, no pueden permanecer los elementos del mobiliario que ocupe la vía pública fuera del establecimiento durante la noche, con algunas excepciones en cuanto a mamparas o separadores de espacios, que también lo permite la ordenanza, pero serán excepciones reguladas y autorizadas expresamente por la Gerencia de Urbanismo", ha añadido, entre otros aspectos.

ZONAS CONFLICTIVAS

Entretanto, el concejal ha declarado que "aunque no figura dentro del texto de la ordenanza, porque son situaciones especiales, pero sí se contempla la posibilidad de actuar de forma puntual en las zonas más conflictivas, fundamentalmente el casco histórico y el centro de la ciudad, donde pueda darse una aglomeración excesiva de solicitudes de veladores", como la Corredera, la Avenida del Gran Capitán, la Calle de la Plata, la Calle Morería o la Plaza de las Tendillas, donde se requerirá "un consenso".

Todo ello, ha remarcado, "manteniendo el derecho del uso de la vía pública por el peatón como premisa fundamental para desarrollar esa autorización", a lo que ha agregado que en la nueva regulación "se escucha a todas las partes implicadas", para "el máximo consenso posible".