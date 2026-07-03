Organizaciones agrarias andaluzas valoran el acuerdo de gobierno PP-Vox y confían en la continuidad de políticas

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, junto al portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones agrarias de Andalucía (COAG, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias Andalucía) han valorado este viernes positivamente el acuerdo de gobierno de PP y Vox en la comunidad alcanzado este jueves 2 de julio y han confiado en la continuidad de sus políticas agrarias.

En declaraciones a Europa Press, las organizaciones agrarias andaluzas han subrayado la importancia de mantener las políticas desarrolladas hasta ahora en materia agraria. Así, Cooperativas Agroalimentarias Andalucía ha afirmado que "si somos capaces de tener esas políticas continuistas, pues bienvenido sea, en un contexto marcado por la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el marco financiero plurianual".

El director de Cooperativas Agroalimentarias Andalucía, Jaime Martínez-Conradi Álamo, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado destacando que "valoramos que se haya llegado pronto a un acuerdo porque nos estamos jugando mucho en Andalucía desde el punto de vista agroalimentario".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de preservar las estrategias implementadas hasta el momento, considerando que "en un momento de negociación tan importante como es la reforma de la PAC con el marco financiero plurianual, es importante que se sigan manteniendo esas políticas que hasta ahora venían desarrollándose".

En esta línea, Martínez-Conradi ha enumerado los principales desafíos que enfrenta el sector agroalimentario andaluz, indicando que "tenemos retos relacionados con los costes de producción, mano de obra, relevo generacional y acuerdos comerciales de terceros", por lo que ha considerado "necesario que se mantengan las estrategias que hasta ahora se van desarrollando".

Respecto a la permanencia de la Consejería de Agricultura en manos del PP, ha explicado que "entendemos que se van a mantener desarrollándose las políticas por lo que resulta positivo para el sector". Por último, el director ha enfatizado que la cuestión central no es quién gestiona la cartera, sino que "se preserven las líneas de trabajo actuales y estaremos contentos".

COAG ANDALUCÍA DESTACA LA "SOBERANÍA ALIMENTARIA" EN EL NUEVO ACUERDO

Por su parte, el secretario general de COAG Andalucía, José Luis Ávila, ha mostrado la conformidad de la organización con el pacto de Gobierno entre PP Y Vox alcanzado el jueves 2 de julio destacando que "las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno suenan bastante bien porque son medidas que llevamos peleando desde hace tiempo".

En este sentido, Ávila ha subrayado la importancia de todo lo relacionado con la "soberanía alimentaria" en el nuevo acuerdo, considerando que "estas medidas responden a demandas históricas del sector agrario andaluz". Así, ha enfatizado que estas medidas son esenciales "por el futuro de la explotación agrícola y ganadera, pero también para asegurar que las familias puedan disponer, pase lo que pase, de alimentos europeos de calidad con los estándares que tenemos".

Al hilo, ha destacado el valor de las medidas de control fronterizo, afirmando que todas las medidas que van encaminadas a controlar en frontera lo que entra, todas las medidas que van encaminadas a vigilar todos los acuerdos comerciales "nos parecen fundamentales". Además, ha expuesto que de este modo se inician otros cuatro años de trabajo en los que considera "muy importante que esas medidas que se han acordado se lleven a buen puerto".

Igualmente, el secretario ha confirmado que "vamos a trabajar con la Administración a través de la Mesa de Interlocución Agraria para seguir consiguiendo avances para los agricultores y los ganaderos andaluces".

Respecto a la continuidad de la Consejería de Agricultura en manos del PP, Ávila ha afirmado que "apostamos por una continuidad en el trabajo que se estaba haciendo que era muy bueno". Así, ha subrayado la coordinación entre las organizaciones y el equipo que estaba al frente de la Consejería de Agricultura. Por tanto, "que tengamos continuidad, nos parece seguir la senda que llevábamos", ha destacado.

ASAJA ANDALUCÍA CALIFICA DE "SENSATO" EL PACTO DE GOBIERNO

Por su parte, desde Asaja Andalucía han valorado también de manera positiva el pacto del Gobierno andaluz calificándolo de "sensato" y destacando que "está en una línea de continuación de los trabajos que ya venimos desarrollando desde el sector, junto con la Junta de Andalucía".

En esta línea, el director general de Asaja Andalucía, Félix García ha indicado que el pacto incluye medidas que van en consonancia con las políticas que la organización agraria ha estado impulsando en los últimos años, tanto desde las competencias de la Junta de Andalucía como desde el Ministerio y desde Bruselas. "Nos parece un acuerdo sensato, con medidas sensatas y que van en línea con lo que nosotros hemos venido trabajando estos años", ha afirmado.

Al hilo, ha apuntado que "estamos en un momento muy crítico por la negociación que se está llevando a cabo en Bruselas sobre el marco financiero plurianual y la nueva Política Agraria Común". Además, ha subrayado que "gran parte de las medidas incluidas en el acuerdo coinciden con las propuestas que la organización ha presentado a los partidos políticos antes de las elecciones".

Respecto a la permanencia de la Consejería de Agricultura en manos del PP, García ha subrayado que "nosotros lo que pedimos es que los equipos que estaban trabajando continuaran en sus puestos y que no queríamos empezar de cero en todos esos trabajos". Por tanto, "si la línea es que se va a continuar con lo que ya veníamos trabajando, pues nos parece positivo", ha asegurado.

Por último, García ha insistido en la necesidad de que el sector agrario presente una voz única ante las administraciones para lograr mejores resultados. "Mientras más unidos estemos, más fuerza tendremos", ha concluido.