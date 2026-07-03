El sector de Apartamentos Turísticos apuesta por una "interlocución fluida y constructiva" con el nuevo consejero

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SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) ha valorado positivamente el acuerdo de gobierno alcanzado en la Junta de Andalucía, que conlleva el nombramiento de Manuel Gavira como nuevo vicepresidente y consejero de Turismo.

De esta manera, la asociación ha destacado en una nota de prensa la importancia de contar con un marco de estabilidad institucional que permita avanzar con solvencia en los retos del sector turístico, en particular, en el ámbito de las viviendas turísticas.

En este contexto, Avvapro ha reconocido el trabajo desarrollado durante los últimos años por el equipo de la Consejería de Turismo en funciones, liderado por Arturo Bernal, poniendo especialmente en valor el modelo de cogobernanza, basada en "el diálogo constante y la colaboración con los distintos agentes del sector".

Asimismo, la asociación ha felicitado a Manuel Gavira por su nombramiento, trasladándole su plena disposición a colaborar en el diseño y desarrollo de políticas que refuercen el posicionamiento turístico de Andalucía, donde el sector de las viviendas y apartamentos turísticos constituye "un elemento estratégico de la oferta".

Así, Avvapro ha considerado prioritario consolidar "una interlocución fluida, estable y constructiva" con la nueva Consejería, sustentada en el intercambio de información, el conocimiento técnico y una coordinación eficaz, con el objetivo de dar respuesta a los desafíos presentes y futuros del turismo andaluz, uno de los principales motores económicos de la comunidad.

En esta línea, la asociación ha reiterado su compromiso con la defensa del sector de las viviendas turísticas y de sus profesionales, subrayando su aportación al desarrollo económico, la generación de empleo, el impulso al emprendimiento y la cohesión territorial, especialmente en destinos de litoral, interior y rurales.

Avvapro ha manifestado su voluntad de seguir avanzando en una agenda de objetivos concretos, como son avanzar en una nueva Ley de Turismo que refuerce la seguridad jurídica, reconozca a las viviendas turísticas como parte de la oferta reglada y diferencie claramente la actividad profesional de la oferta clandestina; consolidar el reconocimiento del sector de las viviendas turísticas como parte de un modelo turístico competitivo y ordenado, que dé respuesta a los retos actuales de convivencia y respete la singularidad de cada territorio. "Nuestro objetivo es seguir contribuyendo, desde el rigor técnico, los datos y el diálogo, a la construcción de un marco equilibrado que favorezca un modelo de turismo responsable, compatible con la convivencia y con el papel económico y social que desempeña el alojamiento turístico en Andalucía", ha destacado el presidente de Avvapro, Juan Cubo.

Finalmente, Avvapro ha insistido en la importancia de garantizar un entorno de seguridad jurídica y diálogo permanente que permita afrontar con garantías los retos estratégicos del turismo andaluz, reforzando su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.