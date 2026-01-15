Las organizaciones agrarias convocan a los agricultores a la movilización en protesta al acuerdo con Mercosur

Archivo - Imagen de archivo de un monte andaluz. - ASAJA-A - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro- alimentarias de Andalucía han convocado a los agricultores y ganaderos andaluces a manifestarse el próximo 29 de enero ante las subdelegaciones de Gobierno de todas las capitales de provincia de la región, en unidad de acción con los del resto de España y de otros países europeos, para mostrar el "rechazo" del campo a las políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España que "les dejan a los pies de los caballos y entregan en bandeja" al sector agrario para favorecer otros sectores productivos.

Según han informado las entidades en una nota, tras el cierre en falso de las tractoradas de 2024, el campo andaluz saldrá de nuevo a las carreteras el próximo 29 de enero en rechazo a la firma del texto del acuerdo de Mercosur y del resto de acuerdos comerciales con terceros países, que utilizan al sector agrario como moneda de cambio; en contra del nuevo marco financiero que plantea la Comisión Europea y que supone, a su juicio, "el fin de la singularidad presupuestaria de la PAC"; "en demanda de una simplificación real en el campo, que permita desarrollar esta actividad de manera eficiente sin trabas y cortapisas carentes de justificación real".

Al respecto, ha indicado que la reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera "no son sólo una amenaza, sino que son una realidad constatable", por lo que los convocantes han instado a todos los agricultores y ganaderos y al resto de ciudadanos a sumarse a estas protestas.

Además, han señalado que el campo andaluz necesita oxígeno, por lo que en este momento "la proliferación de cesiones a terceros países, la reducción del presupuesto de la PAC y el endurecimiento de sus condiciones resultan totalmente inasumibles y llevan a la ruina a miles de explotaciones andaluzas".

Bajo este contexto, las organizaciones han explicado que en el caso concreto de Mercosur, el acuerdo carece de "reciprocidad y supone una competencia desleal para los agricultores y ganaderos andaluces y una amenaza para los consumidores". "Se trata de un acuerdo desequilibrado que pone en peligro sectores clave para Andalucía como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz o la aceituna de mesa", han reseñado.

Asimismo, han apuntado que los sectores que podrían parecer "beneficiados", como el aceite de oliva o el vino, "no obtendrán ventajas reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización".

A su juicio, los avances con las cláusulas de salvaguardia son "totalmente insuficientes". Son un anexo al acuerdo que desde Mercosur ya han confirmado que no van a cumplir y resultan imposibles de controlar en una UE sin un control de fronteras común y sin controles en origen.

Por su parte, la propuesta del nuevo Marco financiero Plurianual (MFP) apunta a un recorte presupuestario y a la desaparición de la arquitectura de la PAC, lo que "debilitará aún más al sector agrario europeo, y en consecuencia a la propia UE", han expuesto las organizaciones agrarias.

"El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a movilizarse. A ello se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector", han concluido.