Organizaciones ecologistas lamentan la "desaparición" de Medio Ambiente y critican que "no sea una prioridad básica"

Las ONG ambientales Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han lamentado la "desaparición" de la Consejería de Medio Ambiente --unida a Agricultura en el nuevo gobierno andaluz--, toda vez que critican que "no sea una prioridad básica" y ven el término 'desarrollo sostenible' como "un binomio sujeto a muchas interpretaciones".

Así, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, Lola Yllescas, ha señalado en declaraciones a Europa Press que considera "una pésima noticia" la "desaparición" de la Consejería de Medio Ambiente, teniendo en cuenta "los tiempos que nos vienen, con los problemas energéticos que se plantean y el cambio climático". "Es no tener en cuenta el medio ambiente como prioridad básica", añade, y afirma que "era algo que se esperaban que iba a hacer la derecha".

Además, y sobre la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, asegura que "no sabe nada de desarrollo sostenible o al menos nunca ha trabajado en ello". "Es imposible poner juntas una consejería productivista, el objeto de ganadería y pesca, y una proteccionista", critica.

Así, Yllescas cree que "sería muy interesante que esas dos posturas estuvieran en consejerías distintas", porque "cuando eso se mezcla resulta un tótum revolútun en el que sale perdiendo la conservación y la sostenibilidad".

En estos mismo términos se ha pronunciado el delegado de Greenpeace en Andalucía, Luis Barrequero, quien ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que una consejería fusionada con Agricultura "desprioriza" la cuestión ambiental, a la par que "se temen que el concepto de desarrollo sostenible no sea un eufemismo para dañar el medio ambiente en Andalucía, con la idea del desarrollo sostenible que otras veces ha sido usada como una paraguas bajo el que seguir devastando el ecosistema".

Asimismo, ha indicado que solicitarán una reunión con la nueva consejera, y "veremos hasta qué punto se llevarán a cabo las medidas presentadas en periodo electoral". "Ya les presentamos estas propuesta a PP y CS, pero ahora, con el nuevo gobierno ya formado y en alerta por la desaparición de Medio Ambiente, estamos interesado en mantener cuanto antes una reunión con la nueva consejería para ver sus perspectivas y qué medidas quieren implementar".

El delegado territorial de Andalucía de SEO/Birdlife, José Eugenio Gutiérrez, por su parte, afirma, en declaraciones a Europa Press, que la unión del área de Medio Ambiente a Agricultura "no tendría que ser malo del todo si no fuera porque la trayectoria que siempre ha tenido es que en la Junta cuando mejor ha ido es cuando ha estado sola"; aunque, precisa, "no es la primera vez que desaparece" como consejería propia.

Igualmente, señala que el término desarrollo sostenible "es un binomio sujeto a muchas interpretaciones", y, entre los retos principales pendientes para SEO/Birdlife están Doñana, el problema del agua o la energía, sin olvidar "el problema de la relación de la agricultura con el medio ambiente, ya que buena parte de los problemas medioambientales de Andalucía se derivan de la agricultura".

"Desde este punto de vista puede ser positivo que la consejería tenga esa doble perspectiva y en este sentido es una oportunidad", agrega Gutiérrez.

No obstante, señala que "a priori, a cualquier ciudadano interesado por el medio ambiente, que la palabra desaparezca no le da buena espina", y que "le da pena que todavía se vea como una consejería menor, como una consejería segundona, cuando el futuro de Andalucía va a depender mucho del medio ambiente".