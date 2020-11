Organizaciones de Mayores ven "nefasta" la gestión de Junta en residencias, con tasa de letalidad de Covid del 21%

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha advertido este sábado de que la situación en las residencias de mayores de la Comunidad "continúa siendo critica" y "se siguen utilizando protocolos que han demostrado ser ineficaces", mientras que se acumulan ya 1.245 personas mayores fallecidas en residencias por la Covid-19, "una tasa de letalidad del 20,93 por ciento frente al 1,68 por ciento de la población en general".

En un comunicado, haciendo referencia a los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía, FOAM señala que el 31,70 por ciento de todas las muertes producidas por el Covid-19 en Andalucía han tenido lugar en las residencias de mayores, hay actualmente 296 centros con contagios, un total 1.457 residentes y 846 trabajadores se encuentran contagiados, mientras que 181 residentes están hospitalizados. A ello, añade los 2.386 residentes que se encuentran en aislamientos preventivos más los 201 con síntomas de sospecha y los 58 trabajadores con síntomas de sospecha.

Además, señala que hay diez centros de evacuación --uno en en cada provincia, salvo Cádiz con dos y Sevilla con tres--, así como 52 residencias de mayores se encuentran medicalizadas --una en Almería, cinco en Cádiz, ocho en Córdoba, diez en Granada, tres en Huelva, 13 en Jaén, cuatro en Málaga y ocho en Sevilla. En lo que va de mes, indica que han fallecido 390 personas en residencias de mayores o "lo que es lo mismo 14,44 personas diarias, cada 99 minutos ha muerto un mayor en las residencias andaluzas". "En la primera ola murieron 566 personas en las residencias de

mayores en esta segunda ola ya hemos alcanzado los 679 es decir que, aún sin finalizar, ya hemos superado en 113 el número total de fallecidos de la primera ola", señala.

"Las causas de estas cifras no son otras que la nefasta gestión que la Consejería de Salud esta llevando a cabo en las residencias de mayores. Se siguen utilizando protocolos que han demostrado ser ineficaces, no se facilitan equipos de protección adecuados para residentes y trabajadores, se está obligando a soportar a las propias residencias unos gastos extraordinarios propios de la Covid-19 que, sobre todo en las pequeñas y medianas, las llevarán a la ruina. Se insiste en medicalizar residencias, que como medida económica le irá estupendamente a Salud porque no tiene el mismo costo una plaza en un hospital que en una residencia medicalizada, pero que como medida para contener la proliferación de la Covid-19 en las residencias se ha demostrado totalmente ineficaz, ni frena la expansión del virus ni reduce la tasa de letalidad", sentencia.

Tras realizar una mención especial a la labor de los trabajadores de estos centros, avisa de que desde mediados de marzo viene alertando de que los protocolos impuestos por la Consejería de Salud "no sirven y, si de verdad se quiere contener el virus, hay que sacar a los contagiados de las residencias y establecer de forma recurrente, una vez a la semana, como medida preventiva la realización de test a residentes y trabajadores", añade.

En otro orden de cosas, cree que los familiares que lo deseen y puedan deberían de poder llevarse a los residentes a su casa por Navidad. "En las residencias con contagios o sin ellos sería necesario la realización de un test PCR en las 48 horas antes de abandonar la residencia y que este fuese negativo. Así mismo para su incorporación a las mismas sería necesario la realización de test PCR en las ultimas 48 horas y una vez que sea negativo se puede incorporar con una cuarentena de al menos cinco días", plantea.