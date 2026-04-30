La Orquesta Ciudad de Granada ofrece dos conciertos extraordinarios este fin de semana en el Teatro Monumental de Madrid

Archivo - La OCG dirigida por Lucas Macías con Kevin Chen al piano. - ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA - Archivo

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Monumental de Madrid tiene previsto acoger este fin de semana (los días 1 y 2 de mayo) dos conciertos extraordinarios de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), bajo la dirección de su titular, Lucas Macías, junto a dos grandes solistas, el pianista Kevin Chen y el clarinetista Fabrizio Meloni, que interpretarán el Concierto para piano núm. 1 y el Concierto para clarinete núm. 2 respectivamente, ambos del compositor Alexey Shor. Las obras de Shor se completarán en los dos conciertos con la Sinfonía núm. 4 de Chaikovsky.

Alexey Shor (nacido en 1970) es un compositor contemporáneo y matemático, reconocido por sus obras orquestales y de cámara. Nacido en Ucrania, reside habitualmente entre Estados Unidos y Malta, y en la actualidad es compositor residente de la Orquesta Filarmónica de Malta y del Festival InClassica. Sus obras son interpretadas internacionalmente por formaciones y músicos de prestigio.

En cuanto a los solistas, por un lado el pianista canadiense Kevin Chen se ha consolidado rápidamente como una de las voces más singulares de su generación, elogiado por su sensibilidad poética, su elocuencia natural y su extraordinario dominio técnico. Más recientemente, en octubre de 2025, Kevin ganó el segundo premio en el XIX Concurso Internacional de Piano Chopin, celebrado en Varsovia.

También es ganador del primer premio en varios concursos internacionales consecutivos, a saber, el Concurso Internacional de Maestros del Piano Arthur Rubinstein (Tel Aviv, 2023), el Concours de Genève (2022), el Concurso Internacional de Piano Franz Liszt (Budapest, 2021), el Concurso Internacional de Piano de Hilton Head (2020) y el Concurso Internacional de Piano-e (Minneapolis, 2019).

Su madurez artística y su personalidad han sido ampliamente reconocidas tanto por el público como por los jurados. Ha actuado con importantes orquestas, entre ellas la Orquesta Filarmónica de Varsovia, la Orchestre de la Suisse Romande, la Orquesta Sinfónica de Taipéi, la Orquesta Nacional de Hungría, la Orquesta Sinfónica de Toronto, la Orquesta Sinfónica de Edmonton y la Orquesta Filarmónica de Calgary.

Ha participado en festivales internacionales como La Roque d'Anthéron, Chopin and His Europe (Varsovia) y Duszniki-Zdrój, y ha actuado en salas de primer orden como el Carnegie Hall (Nueva York), la Filarmónica de Berlín, el Prinzregententheater (Múnich), St. John's Smith Square (Londres) y el Auditorio Nacional de Taipéi.

De otra parte, Fabrizio Meloni ocupa, desde 1984, la primera silla de clarinete solista de la Orquesta del Teatro alla Scala de Milán. Finalizó sus estudios de clarinete en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán con la calificación de summa cum laude y una mención especial por sus logros artísticos.

Ganador de decenas de premios nacionales e internacionales (ARD Múnich-1987- Praga - 1987-, entre otros), ha colaborado con solistas de renombre internacional: Bruno Canino, Alexander Lonquich, Michele Campanella, Heinrich Schiff, Friederich Gulda, Nazzareno Carusi, Editha Gruberova, el Cuarteto Hagen, Myung-Whun Chung, Philip Moll y el Cuarteto Fine Arts.

El director principal de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), Lucas Macías, debutó como director en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2014. Director titular de Oviedo Filarmonía desde 2018 y director artístico de la OCG desde 2020; desde la presente temporada lo es también de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Macías ha dirigido agrupaciones tan prestigiosas como la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre de Paris, Orchestre de Chambre de Genève, Staatskapelle Dresde, Filarmónica de Buenos Aires, Het Gelders Orkest, Orquesta Nacional de España o Euskadiko Orkestra, entre otras. Recientemente ha debutado en el InClassica International Music Festival de Dubai, y al frente de la Orquesta Sinfónica de Milán.

Su excepcional carrera como uno de los principales oboístas del mundo le llevó a ser solista de la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam, Orquesta del Festival de Lucerna y miembro fundador de la Orquesta Mozart de Claudio Abbado.