La Orquesta de Córdoba llevará al Gran Teatro 'Margot', comedia lírica de Joaquín Turina

Cartel del concierto 'Noche de primavera'. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba llevará los días 22 y 23 de enero al Gran Teatro la obra 'Margot', comedia lírica del célebre compositor Joaquín Turina, una representación que se enmarca dentro del quinto concierto de la temporada de abono, titulado 'Noche de primavera', y que promete ser "uno de los momentos más destacados del panorama musical cordobés".

Tal y como ha indicado la formación musical en una nota, gracias al apoyo de la Fundación Kutxabank, se ha procedido a la recuperación y grabación integral en un CD doble de 'Margot', que fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela en 1914 y marcó el primer gran acercamiento de Turina al género lírico.

La trama se centra en un triángulo amoroso que se desarrolla entre una pareja sevillana de costumbres tradicionales y una cabaretera parisina. La acción transcurre entre la vibrante París y la Sevilla de principios del siglo XX, enmarcada por dos de sus celebraciones más emblemáticas: la Semana Santa y la feria.

La música de Turina, en su momento, supuso una auténtica revolución para el género, aportando una frescura y originalidad que la hicieron destacar.