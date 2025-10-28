La Orquesta de Córdoba supera ya los 900 abonados

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba ya ha superado los 900 abonados para la temporada 25/26, destacando que la renovación ha superado el 85%, mientras que se han conseguido 241 nuevos abonados, de los cuales más del 18% aplicaron el descuento joven.

Así lo ha indicado la formación musical en una nota en la que ha detallado que habiendo ofrecido los dos primeros programas de abono, con las brillantes actuaciones de la pianista Judith Jáuregui y de la artista residente Ellinor D'Melon al violín, se han presentado estos datos, ya finalizado el periodo de venta. El total supera ya los 900 abonados (incluyendo el abono en familia, cuya venta seguirá abierta hasta febrero).

Además, la Orquesta de Córdoba suma los primeros mecenas oficiales confirmados, que siguen llegando cada semana, con la reciente incorporación como mecenas colaborador del sindicato CSIF de Córdoba, que con la compra de varios abonos para los diferentes ciclos que ofrece la formación, ha propiciado una nueva forma de unirse al plan de mecenazgo que, bajo el lema 'Yo invierto en cultura', está implantando en esta temporada la Orquesta de Córdoba.

Tras la incorporación de los nuevos miembros de cuerda a la formación cordobesa se ha iniciado la temporada 'Sinergias' de la mejor manera posible, aunando un gran equipo implicado con el proyecto del maestro Salvador Vázquez, logrando que el público comparta los valores de la institución como propios.

Esta semana la Orquesta de Córdoba viaja a Jaén para ofrecer un concierto extraordinario en el marco del programa Andalucía Sinfónica, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y patrocinado por la Fundación Unicaja.

Bajo la dirección de Salvador Vázquez, la Orquesta de Córdoba, junto con el Coro de Ópera de Córdoba y un excelente elenco de solistas, interpretarán el Réquiem de Mozart este jueves en el Teatro Infanta Leonor de Jaén a las 20,00 horas. El día 2 de noviembre, a las 19,00 horas, se podrá escuchar la genial obra con motivo de la celebración eucarística que se ofrecerá en la Mezquita-Catedral de Córdoba, gracias al patrocinio de la Fundación Cajasur.