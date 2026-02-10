La Orquesta Sinfónica UCO-Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco celebra su primer año

Archivo - Exterior del Teatro Góngora. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica UCO-Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco ha cumplido su primer aniversario al ritmo del cine y de la televisión. Desde el Teatro Góngora la agrupación musical ha ofrecido durante la tarde de este martes, con motivo de su primer año de vida, el concierto 'Cine de música, Pentagramas en celuloide', en el que se han interpretado bandas sonoras históricas que han dejado huella en el imaginario colectivo de la industria cinematográfica y televisiva.

Tal y como ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, el director invitado Jesús Fernández Naveira ha sido el encargado de dirigir la primera parte de la muestra, que ha comenzado a partir de las 20,00 horas y en la que san sonado las bandas sonoras de 'El bueno el feo y el malo', 'La lista de Schindler', 'Piratas del Caribe', 'Doctor Zhivago', 'Mandalorian', 'Cabaret', 'El último Mohicano' y 'Tiburón'.

Por otro lado, durante la segunda parte del concierto se han interpretado las composiciones musicales de 'Star Wars', 'Titanic', 'Tank', 'Cinema Paradiso', 'La Misión', 'Moon River', 'Gladiator' y 'El Rey León', bajo la batuta de la directora de la orquesta Lucía A. Moreno Sanz.

Tanto la directora de la orquesta, que ha realizado una breve introducción al comienzo del concierto, como el director invitado han recibido un obsequio de la mano del director general de Cultura de la Universidad de Córdoba, Fernando Lara.

El concierto, que ha contado con la presencia del vicerrector de Estudiantes y Cultura de la institución universitaria, Israel Muñoz, y el director del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, Manuel Ureña, "pone de manifiesto la capacidad de colaboración continua entre la Universidad de Córdoba y el Conservatorio", han subrayado desde la organización.

Asimismo, tal y como han destacado, celebrar este primer aniversario supone "reconocer el trabajo conjunto y reafirmar la voluntad de seguir creciendo, seguir construyendo puentes entre instituciones y seguir ofreciendo a Córdoba una orquesta que refleje lo mejor de nuestra creatividad, nuestra juventud y nuestro compromiso con la cultura".

La orquesta, compuesta por integrantes de la comunidad universitaria y del conservatorio, es fruto del convenio firmado por ambas entidades en julio del pasado año. Su puesta en marcha refuerza el compromiso de la Universidad de Córdoba con la promoción de la cultura musical, junto a otras iniciativas como El Coro Averroes, el Aula de Música, el Aula de Rock y la Cátedra de Flamencología

Desde su creación, la agrupación musical ha ofrecido a los estudiantes de ambos centros una plataforma de alto nivel para desarrollar sus habilidades orquestales, adquirir experiencia profesional y participar en un proyecto artístico de largo recorrido.

Gracias a ello se han realizado cinco actuaciones durante el año 2025: el Concierto de presentación en Córdoba, el 10 de febrero; dos Conciertos de Antología de la Zarzuela, celebrados en el Campus de Rabanales y en Pozoblanco el 14 y 15 de mayo; y otros dos con nuevo repertorio en San Sebastián de los Ballesteros y Posadas, que tuvieron lugar el 22 de noviembre y 4 de diciembre, respectivamente.