Ortega Cano, Emilio de Justo y la ganadería La Quinta, Premios Carrusel Taurino de Canal Sur

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ortega Cano, Emilio de Justo y Álvaro Martínez Conradi, propietario de la ganadería La Quinta, han recogido esta mañana en el teatro de la Fundación Cajasol en Sevilla los Premios 'Carrusel Taurino' que entrega cada temporada el programa de Canal Sur Radio y que este año cumplen su décimo primera edición. Esta convocatoria incluye por primera vez el Premio Carrusel Taurino a la mejor ganadería. El acto se ha ofrecido en streaming por CanalSur Más.

Los premios reconocen a José Ortega Cano con el Premio Carrusel Taurino de honor como figura del toreo que marcó una época en los ruedos. Ya retirado hace unos años, Ortega Cano tomó la alternativa en 1974 y toreó hasta la década de los 2000. Salió cuatro veces por la Puerta Grande de la Plaza de Las Ventas de Madrid y los aficionados aún recuerdan el indulto de un toro de Victorino Martín en 1982.

Ortega Cano, que ha recibido el el premio de manos de la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV), Isabel Cabrera, se ha mostrado contento y muy ilusionado por el reconocimiento. "Siempre me gustó lo difícil, arriesgar, y también el arte, el sentimiento, el compás, el toreo... siempre me ha gustado torear y lo he conseguido", ha dicho el maestro, quien ha asegurado, según nota de prensa, que "ser torero es lo más bonito que hay, es necesario apoyar al toro bravo porque la fiesta está en un buen momento, el público acude a las plazas y hay un plantel de figuras muy grandes".

La ganadería La Quinta es la primera vez que lidia en La Maestranza de Sevilla después de 35 años y tras una exitosa temporada 2022. De encaste Santa Coloma-Buendía, los toros cárdenos de la familia Martínez-Conradi están anunciados el domingo 30 de abril en Sevilla para la lidia por una terna de figuras de toreo compuesta por El Juli, Daniel Luque y Pablo Aguado.

El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha entregado el Premio Carrusel Taurino a la mejor ganadería al propietario de La Quinta Álvaro Martínez Conradi, que ha agradecido "mucho a Canal Sur un premio tan importante como éste".

Sánchez ha dado la enhorabuena a Canal Sur por su apoyo incondicional a la tauromaquia: "La tauromaquia es un valor relevante para el pueblo español y desde los poderes públicos tenemos el deber de promover el patrimonio cultural y artístico, según se expresa en la Constitución, y en esa tarea está el Gobierno de la Junta de Andalucía".

Emilio de Justo, Premio Carrusel Taurino de la temporada 2022 hará su primer paseíllo en Sevilla el sábado 22 de abril ante toros de Victorino Martín y con El Cid y Manuel Escribano como compañeros de cartel. Volverá a la Maestranza el lunes de farolillos, 24 de abril, en uno de los carteles más esperados de la Feria de Sevilla con Morante de la Puebla y Alejandro Talavante.

La temporada pasada se cumplieron 20 años desde que debutó con picadores, y es uno de los toreros más respetados por los aficionados. Ha salido en tres ocasiones por la Puerta Grande de Madrid y ha recibido el premio al mejor torero de la Feria de San Miguel de Sevilla del año pasado.

El director general de RTVA, Juande Mellado, que le ha entregado el premio, ha resumido la postura de Canal Sur ante la tauromaquia diciendo que se resume en "un apoyo sin complejos y sin fisuras no sólo al toreo, también al toro bravo y la dehesa". Mellado ha asegurado que "para Canal Sur es muy importante comprobar cómo su compromiso con la tauromaquia es el que demanda la audiencia, una audiencia mayoritariamente menor de 35 años que ha respaldado los 35 festejos emitidos el año pasado".

Emilio de Justo ha agradecido el reconocimiento y ha dicho que "en el toreo es muy importante ser capaz de trasladar los valores de la tauromaquia y eso es lo que hacéis en Canal Sur". El torero ha dado las gracias por "la sensibilidad de valorar el esfuerzo que significó para mí volver la temporada pasada a los toros después de la grave cogida de Madrid" y ha asegurado que "todo me ha hecho crecer como persona, como torero y valorar mi profesión".

Los Premios 'Carrusel Taurino' de Canal Sur Radio reconocen cada temporada a una figura del toreo, al torero y a la ganadería más destacada.

Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) apoya sin reservas la fiesta de los toros y, además de los programas que mantiene en antena en televisión y radio, retransmite más de 30 festejos cada temporada.