Ortiz (PSOE) critica que el Imdeco externalice la valoración de ofertas para el Pabellón de la Juventud

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha criticado este lunes que el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) "necesite externalizar la valoración de las ofertas presentadas para el Pabellón de la Juventud por falta de personal y de capacidad para gestionarlo".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, se ha referido al decreto de 3 de noviembre, que convalida la contratación de dos asesorías externas para valorar las ofertas, lo que a su juicio "evidencia las dificultades del organismo para afrontar con medios propios un procedimiento de esta envergadura. Las entidades contratadas son Lidera Sport Consulting y BM2Plus SLP".

"Llevamos todo el mandato denunciando el debilitamiento de la plantilla del Imdeco y ahora comprobamos que, para una decisión tan importante, la Presidencia y la Gerencia tienen que recurrir a empresas externas. Es legítimo contar con asistencia especializada, pero lo preocupante es que no se hayan fortalecido previamente los recursos humanos necesarios para gestionar adecuadamente los servicios públicos", ha lamentado Ortiz.

El expediente 01/26COP contempla una inversión integral estimada de 3,86 millones de euros, con una aportación municipal máxima de 1,25 millones, y una concesión de hasta 21 años. Además, el valor estimado del contrato asciende a 24,64 millones de euros. Pero "solo concurrió una empresa, Gestión y Dinamización de Espacios Deportivos SL, del grupo Ágora Meeting Sport Place, pese a tratarse de una infraestructura fundamental para el Distrito Sur".

El edil socialista ha recordado también que "la Oficina Nacional de Evaluación cuestionó la justificación de una concesión superior a 15 años en su informe de 2025, aprobado con el voto contrario de los representantes del Imdeco". A ello se suma que el alcalde, José María Bellido (PP), "anunció en septiembre una adjudicación para finales de ese mes o principios de octubre, un calendario que no se ha cumplido".

"Estamos hablando de una infraestructura cuya recuperación acumula años de espera, de una inversión sometida al encarecimiento de la construcción y de una concesión que comprometerá la gestión deportiva durante más de dos décadas. No podemos permitir que las prisas por cerrar el expediente estén por encima de la seguridad jurídica, la viabilidad económica y el interés general", ha advertido.

Ángel Ortiz ha reclamado "que se hagan públicos el decreto íntegro, el coste de ambas asistencias, sus encargos concretos y los informes de valoración". Como alternativa, propone "reforzar la plantilla técnica del Imdeco, constituir un equipo multidisciplinar con apoyo especializado debidamente justificado y fiscalizado, y someter la adjudicación a una revisión independiente de su viabilidad económica y de las condiciones de explotación".