Óscar Puente pregunta a la Junta tras su "lamentable" reacción si cree que Zaragoza "no merecía" la Agencia de Salud

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026. (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado este miércoles de "lamentable" el discurso con el que el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), reaccionó este pasado martes a la elección de Zaragoza como sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, a la que aspiraba también Granada, y le ha preguntado públicamente si cree que la capital aragonesa "no merecía la sede" de dicho organismo.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, el ministro ha respondido así a un vídeo que difundió este pasado martes Antonio Sanz acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de dar "otra vez" la "espalda a Granada y a Andalucía" al decantarse por Zaragoza como sede de la referida Agencia Estatal de Salud Pública.

"Qué discurso tan lamentable", ha comentado Óscar Puente acerca del vídeo de Antonio Sanz, al tiempo que ha subrayado que "había ocho candidatas, al menos", para acoger dicha Agencia, y "Granada quedó en segundo lugar".

"¿Quiere decir el consejero andaluz que Zaragoza no merecía la sede?", se ha preguntado también el ministro, que ha cuestionado "cuáles son las razones políticas de que el Gobierno prefiriera Zaragoza a Granada", y que ha concluido describiendo la reacción de la Junta como propia de "un populismo torpe y miserable".