Granada se queda sin la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se irá a Zaragoza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la sede de la Agencia Estatal de de Salud Pública durnate el balance del curso político antes del parón estival. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que también aspiraba la ciudad de Granada en una candidatura que, de ser elegida, desplegaría una inversión de 10,3 millones de euros por parte del Gobierno andaluz.

El Ejecutivo central decidió hace unos meses aplazar hasta agosto la elección de la sede de este organismo estatal, a lo que además de Zaragoza y Granada optaban Toledo, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo. Finalmente, Pedro Sánchez ha informado de esta decisión durante su comparecencia de este martes de balance del curso político.

El pasado enero la Junta informó de que destinaría más de 10,3 millones de euros para la puesta en funcionamiento de la Agencia Estatal de Salud Pública en Granada si era elegida por el Gobierno.

La idea expresada entonces era invertir 300.000 euros en una sede inicial, en la Escuela Andaluza de Salud Pública; y el resto, es decir, casi diez millones, en la rehabilitación y equipamiento tecnológico de la sede defnitiva, en el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, para dejarla "plenamente operativa en el menor plazo posible, acorde con los plazos estipulados por el Ministerio.

La candidatura se presentó bajo el lema 'Granada es salud pública', con la que se buscaba promover desde Andalucía el liderazgo de España en la vigilancia y gestión de las nuevas enfermedades y su posterior traslado a la ciudadanía, en un contexto de amenazas sanitarias complejas y una acelerada transformación tecnológica.

Finalmente, la sede se irá para Zaragoza, a cuyos ciudadanos ha dado Pedro Sánchez la "enhorabuena" este martes y también "al conjunto del país", ha dicho, toda vez que "hace falta tener una Agencia Estatal de Salud Pública que nos permita tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la pandemia".