Pacheco: Moreno ha "asumido el desgaste" por la crisis de los cribados y la oposición sólo ve un "filón electoral"

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este jueves el papel que ha asumido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la resolución de la crisis sanitaria derivada de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama por cuanto ha reconocido que ante "la crisis más importante de esta legislatura, ha asumido ese desgaste en primera persona y ha dado la cara".

En el turno de preguntas de los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado en Torre Cruzcampo con el patrocinio de Heineken, Fernández-Pacheco le ha recriminado a la oposición su percepción de la sanidad como "un filón electoral".

Ha sostenido que ante esta crisis había "dos opciones", una de las cuales en tono irónico ha presentado como que el presidente de la Junta "se hubiera escondido, ido de viaje al extranjero o intentar que los andaluces se pusieran a hablar de otro tema", para defender un escenario alternativo que le ha llevado a "ponerse al frente de la crisis y ha intentado atajarlo en menos de 15 días", iniciativa de la que ha remarcado que "conlleva un desgaste".

Ha sostenido que Moreno "ha pedido y depurado responsabilidades y ha puesto soluciones encima de la mesa" y ha continuado reflexionando sobre ese paso al frente del presidente de la Junta para preguntarse si esta decisión de liderar en público la respuesta a la crisis de las mamografías "ha podido tener un desgaste para la figura del presidente en el corto plazo" y concluir que "probablemente sí".

"Creo que le honra haber asumido ese desgaste y no se esconde y da la cara", ha insistido el consejero de Agricultura, quien también se ha pronunciado sobre la elección de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, para describirlo como "la persona ideal para cumplir esa función en un periodo corto de tiempo que se ha dado", que ha enmarcado en "los siete u ocho meses que nos quedan hasta las elecciones".

En ese reproche a la oposición ha sumado el hecho de que este miércoles en la Junta de Portavoces votara en contra de la celebración de un debate general sobre la sanidad andaluza el próximo miércoles en el Parlamento, después de recordar que "lo llevan pidiendo durante dos años y medio" y que su negativa se sustentó en el hecho de que "el que comparece no es el presidente", para inferir de esto que "demuestra que no quieren hablar de sanidad y lo que quieren es desgastar al presidente".

Fernández-Pacheco ha defendido que a partir de este momento se trata de que "contemos las miles de bondades que tiene el sistema público de salud", para destacar aquí que "tiene más trabajadores que nunca", así como "más presupuesto y más medios que nunca", aun cuando ha admitido que "tiene sus problemas y tenemos que solucionarlos".

Ha destacado que el presidente de la Junta le dio este miércoles a Sanz "las instrucciones delante de todo el mundo" en el acto de la toma de posesión y que ha concretado en esas "toneladas de diálogo", al tiempo que ha apuntado otras medidas en las que piensa la Junta como "el presupuesto que sea necesario" con la idea de situar a "los pacientes en el centro de la acción política".

"Estoy convencido de que de esta crisis el Gobierno andaluz va a salir más fuerte y los andaluces más orgullosos de tener un presidente que no se esconde, da la cara y se pone al frente de los problemas", ha remachado su reflexión el consejero de Agricultura.