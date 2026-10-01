Pacma no acepta formar parte de una coalición de izquierdas en Córdoba y concurrirá en solitario a las municipales

El candidato de Pacma a la Alcaldía de Córdoba, Javier Luna. - PACMA

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma concurrirá "en solitario" a las próximas elecciones municipales de 2027 en Córdoba capital, y "no tiene intención de integrarse en ninguna confluencia", tal y como le habían ofrecido las cinco formaciones que se unieron en Hacemos Córdoba para las municipales de 2023, que cuentan con cuatro ediles y que repetirán la confluencia para las próximas municipales.

Así, Pacama, según ha informado en una nota, apuesta por presentar "una candidatura propia, como la única vía para garantizar que la problemática de los animales y la protección del medio ambiente tengan una voz reconocible y un espacio central en el debate municipal".

Pacma considera que "esta independencia permite defender con claridad su proyecto y dar visibilidad a cuestiones que necesitan una atención específica en las políticas públicas". Su objetivo es "construir una propuesta para Córdoba que integre la protección animal, el cuidado del entorno y las necesidades de la ciudadanía, con políticas que mejoren la convivencia y la calidad de vida de manera interdependiente".

El presidente de Pacma, Javier Luna, será la cara visible de este proyecto en Córdoba y, de hecho, la formación ya anunció el pasado 10 de junio su candidatura a la Alcaldía para las municipales de 2027, con el propósito de trasladar al Ayuntamiento su "experiencia en la defensa de los animales, el medio ambiente y las causas sociales".

La formación política ha reafirmado de este modo su decisión de presentarse con sus propias siglas y de "desarrollar un proyecto de ciudad en el que la protección de los animales y del medio ambiente forme parte de las prioridades municipales. Pacma aspira a que estas cuestiones tengan representación institucional y se integren en una visión de Córdoba que atienda al conjunto de sus habitantes".