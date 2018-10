Padres denuncian una salida de vía de un bus escolar de Jaén cuyo conductor decidió seguir camino

Publicado 22/10/2018 15:02:06 CET

JAÉN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Padres de un centro escolar de Jaén capital han denunciado lo que podía haber sido "una tragedia" después de que el autobús escolar que traía a sus hijos de una excursión a Galicia se saliera de la vía a la altura de la A-4, en Manzanares (Ciudad Real), y el conductor optara por no parar y seguir camino con varias ventanillas fracturadas hasta que finalmente fue inmovilizado por la Guardia Civil en Santa Elena (Jaén).

Según han indicado a Europa Press, el autobús había salido de Santiago de Compostela a las 22,00 horas de este sábado para regresar a Jaén tras haber pasado la semana realizando a pie el Camino de Santiago. Viajaban 56 menores de 2º y 3º de ESO junto con tres profesores.

El accidente se produjo sobre las 8,00 horas de este domingo cuando el mismo conductor llevaba diez horas al volante. El conductor "dio una cabezada" y el autobús se salió de la vía hacia el arcén. Fue el grito de alerta de un profesor el que hizo reaccionar al conductor y recuperar el control del vehículo. No obstante al hacerlo y sacar las ruedas del hueco del arcén se rompieron varias lunas del autobús en el momento en que todas las ruedas tomaron contacto con el firme de la carretera.

El problema fue cuando el conductor optó por seguir la marcha y no parar el vehículo ni tan siquiera a comprobar los daños o ver cómo se encontraban los pasajeros. Tras circular unos diez kilómetros fueron los profesores los que finalmente obligaron al conductor a parar en un área de servicio e instar a la empresa a que enviara un nuevo vehículo para que el alumnado terminase el trayecto en otro autobús.

EL CONDUCTOR DIO NEGATIVO EN ALCOHOL Y DROGAS

Mientras tanto, algunos padres y madres alertados por sus propios hijos optaron por dar aviso a la Guardia Civil que acabó inmovilizando el autobús a la altura de Santa Elena (Jaén) cuando ya regresaba de vacío. Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el conductor dio negativo en alcohol y drogas, aunque se le impuso una sanción administrativa por circular con las ventanillas fracturadas. También se le requirió el tacógrafo para determinar cómo había sido su circulación en las últimas horas de viaje.

Desde la dirección del colegio se ha indicado a Europa Press que ahora mismo en lo que se está trabajando es en recabar toda la información para en primer lugar poder informar "lo antes posible" a los padres y madres, y en segundo lugar determinar qué es lo que va a hacer el colegio en cuanto a posibles acciones legales ya que ahora "no descartamos nada".

Padres y madres ya se han organizado y han puesto el caso en manos de abogados para presentar una denuncia contra la empresa responsable del autobús siniestrado. "Queremos que se investigue lo que ha ocurrido y sobre todo evitar que esto vuelva a pasar", ha indicado a Europa Press, uno de los denunciantes que prefiere mantenerse en el anonimato.

Añaden que lo importante son las vidas y que lo que a nadie le entra en la cabeza es que la empresa ordenara al conductor seguir el camino hacia Jaén y no pararse de inmediato. "Aquí ha podido pasar una verdadera tragedia y no puede quedar así, hay que poner todos los medios para que no vuelva a ocurrir", señalan los padres, al tiempo que piden al colegio que no se vuelva a trabajar con esa empresa de transporte hasta que no esté todo clarificado.