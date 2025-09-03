El pago de la ORA con bizum llega a la ciudad de Granada de la mano de mowiz

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los conductores que aparquen en la ciudad de Granada podrán pagar el estacionamiento regulado (ORA) de una manera rápida y sencilla con la aplicación mowiz, desarrollada por el Grupo EYSA, que permite abonar las diferentes tarifas introduciendo solo la matrícula del vehículo. El sistema ya está operativo en el centro de la ciudad y destaca por su facilidad de uso, especialmente para quienes no deseen registrarse ni descargar la app, lo que facilita el pago ocasional.

Para utilizar este nuevo sistema, los usuarios podrán abonar el importe del estacionamiento a través de la app gratuita de mowiz (disponible en App Store y Play Store), vía web (parquimetro.mowiz.eu) o escaneando el código QR presente en los parquímetros, donde solo tendrán que introducir la matrícula y seleccionar un método de pago digital, según ha informado la empresa en una nota de prensa.

Mowiz destaca especialmente por su integración con Bizum, lo que permite realizar el pago de manera inmediata y segura sin necesidad de introducir datos bancarios. También es compatible con Apple Pay y Google Pay, ofreciendo "una experiencia ágil, segura y sin complicaciones".

Este nuevo método digital de pago está ya operativo en Monachil, en concreto en Sierra Nevada, y en Jaén y "muy pronto estará disponible en otros pueblos andaluces como Lepe y otras capitales de la comunidad autónoma, como Córdoba", han detallado desde la compañía.

La app también ofrece funcionalidades avanzadas como la extensión del tiempo de aparcamiento desde el móvil, alertas de vencimiento, la opción de desaparcar para recuperar el importe no consumido y la posibilidad de consultar y anular multas de manera inmediata. Además, los vecinos autorizados pueden utilizar mowiz para obtener la tarifa de residente diaria de una forma más cómoda, evitando el desplazamiento al parquímetro.

Con respecto al tiempo máximo de estacionamiento en la zona azul en la ciudad de Granada se permite aparcar a cualquier usuario durante un máximo de dos horas, en zona verde máximo de cinco horas y en zona roja durante un máximo de una hora.

El horario de verano (del 16 de junio al 14 de septiembre) es de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, sábados de 9,00 a 14,00 horas y domingos y festivos gratuito. Por su parte el de invierno (del 15 de septiembre al 15 de junio) está establecido de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas; los sábados de 9,00 a 14,00 horas y domingos y festivos es gratuito.

La solución está impulsada por Grupo EYSA, empresa líder en soluciones de movilidad con presencia en más de cien ciudades españolas, que busca facilitar el acceso a sistemas de pago digitales y mejorar la gestión del estacionamiento urbano. Con este despliegue en la capital granadina, Mowiz continúa su expansión en España, donde ofrecerá este servicio en más de 200.000 plazas de aparcamiento repartidas por España en el próximo año.