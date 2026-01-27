La parada Sierra Nevada del metro de Granada recupera la circulación

Ciudadanos esperan al autobús lanzadera en la parada Sierra Nevada del metro. - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parada Sierra Nevada del metro de Granada ha recuperado la circulación de los trenes en torno a las 16,00 horas de este martes y, por tanto, los usuarios ya pueden acceder a la misma, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento.

De este modo, queda restablecido el bucle entre Albolote y Sierra Nevada y, por tanto, el servicio lanzadera de bus vuelve a establecerse entre la última parada de metro, en Sierra Nevada, y Armilla, donde se encuentra debido a las obras de conexión del recorrido actual con la futura prolongación sur del metro.

Por su parte, el Ayuntamiento de Armilla ha trasladado en un comunicado su "indignación" ante la situación generada y, especialmente, "por la absoluta falta de fiabilidad que está ofreciendo el servicio en su conjunto".

Recalca el consistorio que "la interrupción del Metro y la deficiente respuesta dada a esta incidencia han provocado un auténtico colapso en la movilidad de la ciudad".

Muchas personas, ante la incertidumbre y la ausencia de alternativas eficaces, se han visto obligadas a recurrir al transporte privado, lo que ha generado importantes atascos en los accesos y salidas de Armilla, agravando aún más la situación.

A esta situación suma "una gestión claramente deficiente de la emergencia" al no garantizar una alternativa de transporte público fiable y la "ausencia total de información en las paradas de Metro afectadas".