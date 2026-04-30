Paradela apoya resolver la planificación eléctrica para atraer a grandes empresas tecnológicas a Andalucía

El consejero de Energía, Industria y Minas, Jorge Paradela, en una visita a Valencina de la Concepción (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha destacado este jueves durante una visita a Valencina de la Concepción (Sevilla) el apoyo de la Junta de Andalucía a "resolver la planificación eléctrica para atraer a grandes empresas tecnológicas a Andalucía".

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, el consejero ha destacado que los centros de datos requieren "potencia suficiente para atender las necesidades de los denominados hipereescalares, es decir, de las grandes empresas tecnológicas que buscan ubicaciones idóneas en España y también en Andalucía, que reúnen unas condiciones muy interesantes".

Además, ha asegurado que el municipio "se proyecta hacia el futuro con un impulso a la industria y a la digitalización, relacionado con la tecnología y lo que pueden facilitar en cuanto a generación de riqueza y empleo en los territorios", y ha informado de que ha tratado con el alcalde del municipio, Ramón Peña, "proyectos maduros de implantación de centros de datos".

En esta línea, Paradela ha explicado que "Andalucía quiere estar en el mapa de los centros de datos" y ha señalado que la región ofrece para ello condiciones óptimas, sobre todo por ubicación geográfica y por coste de la energía, pero también por tamaño poblacional. Además, ha precisado que la Junta "ha priorizado los proyectos más maduros, los que tienen un caso de negocio sólido detrás y la solvencia financiera adecuada", y ha indicado que "alguno de ellos está interesado en ubicarse en Valencina de la Concepción".

Sin embargo, Paradela ha señalado que estos proyectos "requieren potencia eléctrica" y ha insistido en que "una potencia importante en este caso, de nuevo vuelve a conectarnos con la necesidad de resolver pronto la planificación eléctrica que impulsa el Gobierno de España".

En este sentido, el consejero ha indicado que la Junta envió su propuesta de planificación hace ya dos años al Ministerio y que el Gobierno central publicó un primer borrador en octubre del año pasado sobre el que realizaron alegaciones, "algunas relacionadas con el hecho de reservar potencia para estos proyectos".

Igualmente, Paradela ha manifestado que el "interés" de la Junta "es que por fin esa planificación se resuelva y que Andalucía vea atendidas sus necesidades más sólidas".

"ANDALUCÍA APORTA A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA MÁS QUE OTRA REGIÓN"

Por su parte, el consejero ha manifestado que "Andalucía está aportando a la transición energética a nivel nacional más que ninguna otra región" y ha asegurado que "merece verse ahora correspondida en esa planificación eléctrica que permita corregir el déficit de infraestructuras eléctricas, que es muy evidente".

Por último, ha afirmado que "Andalucía tiene menos infraestructura eléctrica que la media nacional, un 40% menos, a pesar de estar aportando más que nadie a la generación de energías limpias a nivel nacional", y ha afirmado que "la planificación es el instrumento que debe permitir corregir estas situaciones y atender proyectos tan atractivos y tan sólidos".