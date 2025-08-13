Paradela espera que el Plan Crece Industria 2027 ofrezca "viento de cola" al desarrollo de Andalucía

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, asegura que el Place Crece Industria 2027, recientemente aprobado, dotado con 1.800 millones de euros y concebido para canalizar hasta 25.000 millones de euros en inversión industrial, así como generar más de 63.000 empleos hasta 2027, representa "un viento de cola favorable al desarrollo de la industria andaluza", sumando recursos propios y apoyos europeos.

En una entrevista concedida a Europa Press, el propio consejero ha señalado que este plan "asegura, efectivamente, la disponibilidad de 1.800 millones de euros para impulsar la industria en Andalucía".

El Plan Crece Industria, aprobado en el marco del Acuerdo de Diálogo Social y en coordinación con sindicatos y empresarios, pretende que Andalucía alcance "tasas superiores de crecimiento de los últimos 20 años", con el objetivo de que el valor añadido bruto industrial llegue a 22.500 millones de euros a finales de 2026.

"Pensamos que ahora mismo estamos en el camino correcto para alcanzar estas cifras", asegura Paradela, quien subraya que la creación de empleo industrial se está acelerando, con "35.500 empleados industriales más desde 2019 a 2024" y una tendencia positiva reforzada en el último año con cerca de 22.800 nuevos empleos industriales.

Uno de los elementos clave de este plan es "la modernización de los más de 2.300 polígonos industriales y parques empresariales que hay en Andalucía", que concentran más del 40% del tejido productivo. La futura Ley de Espacios Productivos, actualmente en trámite avanzado, contempla la posibilidad de crear nuevas figuras como el "espacio industrial protegido" y poner suelo público a disposición estable "para uso industrial de manera permanente", así como una convocatoria específica de incentivos dotada con 50 millones de euros para la mejora de estos espacios a partir de 2025.

MEJORA DE ESPACIOS PRODUCTIVOS

El Plan Crece Industria 2027 fija como uno de sus ejes estratégicos la modernización y mejora de los espacios productivos, es decir, los más de 2.300 polígonos industriales y parques empresariales que existen en Andalucía. Paradela destaca que estos espacios "concentran más del 40% de las empresas andaluzas y, por tanto, pensamos que es importante actuar ahí", subrayando así su papel central para el desarrollo y competitividad del tejido industrial regional.

Para llevar a cabo esta modernización, la Junta ha impulsado una nueva Ley de Espacios Productivos que "está avanzando a buen paso en su tramitación". Su objetivo es crear un marco estable y flexible para desarrollar, proteger y actualizar estos polígonos, haciendo posible que dispongan de recursos y herramientas para captar nuevas inversiones y mejorar su funcionamiento. "Queremos tener lista (la ley) en esta legislatura", afirma el consejero.

No obstante, el propio Plan Crece Industria 2027 canaliza recursos específicos para este fin: existe "una orden en marcha con bases reguladoras ya publicadas que se llama Incentivos Integrados para la Competitividad y la Eficiencia Energética y una de ellas pone 50 millones de euros a disposición de los espacios productivos y va a estar abierta la ventanilla en el segundo semestre de 2025". Este instrumento permite combinar financiación propia de la Junta con fondos europeos y estatales, integrando los incentivos para potenciar la competitividad y la transición energética de los polígonos.

INDUSTRIA DESCARBONIZADA E INNOVADORA

El Plan Crece Industria 2027 otorga un papel central a la sostenibilidad, apostando por una industria descarbonizada e innovadora. En este sentido, Paradela ha explicado que el desarrollo de la industria se alinea con los objetivos europeos de reindustrialización "basada en energías limpias y digitalización", facilitando la captación de inversiones industriales nacionales y extranjeras y "convirtiendo las energías limpias a precios competitivos en una oportunidad para captar industria" de alto valor añadido.

Según el consejero, "ya se han captado 16.300 millones de euros de inversión industrial nueva a finales de 2024", de los cuales más de la mitad están ligados a la llamada industria verde y a la transición energética, aprovechando la disponibilidad de energía renovable. Además, se contempla el refuerzo sobre sectores como la agroindustria, en colaboración con la Consejería de Agricultura, así como la aplicación de la economía circular y la promoción de la eficiencia energética, elementos cruciales para el desarrollo sostenible del sector.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El programa incluye actuaciones específicas para fomentar la colaboración público-privada, considerada por Paradela "la clave de bóveda" de la política industrial andaluza. Ejemplo de ello son la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde y la nueva Alianza de Impulso al Biogás, desarrolladas en conjunto con agentes empresariales, sindicatos y la administración, además de acciones enfocadas a modernizar las cadenas de valor de 19 sectores industriales clave.

A nivel social, Paradela resalta la calidad y estabilidad del empleo industrial. Tal y como enfatiza el consejero, "el empleo industrial tiene un 15% de retribución superior al resto de sectores, y suele ser cualificado" gracias al impulso de la FP Dual, la formación profesional ligada al empleo y el fortalecimiento de la empleabilidad femenina y juvenil en la industria. "Es un empleo más estable en el tiempo, que aguanta mejor las crisis y que está mejor retribuido", subraya.

Por último, la Consejería de Industria destaca el objetivo de monitorizar y evaluar minuciosamente el avance del Plan Crece Industria 2027 a través de 70 indicadores estructurales, de coyuntura y de resultados, con el seguimiento de la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria. De esta forma, la Junta pretende consolidar un "marco institucional y social comprometido con la industria", reforzando la diferenciación de Andalucía como región industrial en el contexto nacional y europeo.