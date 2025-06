Andalucía alcanzará el 32% de capacidad de producción autorizada en minería con el proyecto de Los Frailes

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha señalado este miércoles que la capacidad de producción autorizada en el sector minero durante la legislatura alcanzará en Andalucía el 32% "una vez autorizada la mina de Los Frailes", en Aznalcóllar (Sevilla), cumpliendo con creces uno de los objetivos de su departamento, que era llegar al 20%.

Así lo ha explicado en un desayuno informativo titulado 'Andalucía y el futuro de la minería' organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Unicaja Banco y con el patrocinio de Abades, Aminer, Insersa y Pan Global Resources. Junto al consejero han participado el director general de Pan Global Resources en España, Juan García Valledor; el vicepresidente de Aminer y director de Operaciones en Superficie en Sandfire Matsa, Antonio L. Gámiz, y el consejero delegado de Insersa, Javier de Aspe Gil.

"Nosotros pensamos que hay que defender una minería del siglo XXI. La gente piensa en una minería que ni siquiera es del siglo XX. Ojalá hubiera más gente que se acercara a una explotación minera debido al nivel de tecnología que hoy en día hay en cualquier empresa", ha explicado el consejero que ha puesto en valor "el compromiso medioambiental muy serio y un impacto social positivo en el territorio".

Además, Paradela ha señalado que desde su departamento, además de agilizar las autorizaciones, están trabajando para impulsar tanto la competitividad como la eficiencia energética de las exploraciones mineras junto a labores de comunicación.

En este sentido, ha recordado los 250 millones de euros de ayudas de preparación para la industria y la minería, de los que 40 millones son "expresamente para la competitividad y la eficiencia energética de las explotaciones mineras". Según ha indicado, las bases reguladoras ya están publicadas y la ventanilla para solicitarlas se abrirá en el último trimestre del año.

En cuanto a divulgación, el consejero ha llamado la atención sobre "el esfuerzo" para comunicar la realidad del sector minero, así como el papel de la mujer en la industria. "No hay muchos gobiernos autonómicos que hagan este tipo de campañas. Lo que le pido siempre al sector es que ese esfuerzo de divulgación sea mayor y más decidido por parte de todos", ha reclamado.

Además, también ha pedido a las empresas mineras "un paso más decidido" para atraer talento. A esto ha sumado el trabajo "muy intenso" que se está realizando para "aprovechar el momento" sabiendo que la "Unión Europea (UE), por primera vez en décadas, presta atención a las materias primas" y teniendo en cuenta "el patrimonio geológico" de Andalucía, única comunidad con una fotografía completa de su subsuelo.

En este punto, ha afirmado que, de los 34 minerales críticas en Andalucía, hay indicios de 22, pero "solo cuatro --cobre, fluorita, feldespato y estroncio-- están en explotación". Ante esta situación, la Consejería ha sacado a concurso en las ocho provincias una importante cantidad de permisos que estaban caducados. "Ha habido bastante demanda. Esto hará que se puedan confirmar estos indicios y convertirse en un proyecto serio", ha señalado.

El consejero también ha hecho hincapié en los proyectos de transformación mineral y en los de reciclaje. En este punto, ha señalado los proyectos de Cobre Las Cruces, los de Atalaya Mining y Atlantic Copper.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Cuestionado sobre el papel de la Formación Profesional Dual en el campo de la minería, el consejero ha señalado "la apuesta decidida" en este campo. "Se ha hecho un trabajo extraordinario para identificar sector a sector y por familias profesionales cuáles son las competencias que hay que desarrollar, cuáles son los perfiles más demandados y lo hemos traducido en el desarrollo de nuevos ciclos o la actualización de los existentes", ha explicado.

Esto lo ha unido con lo que ha llamado "la gran paradoja" y es que "no hay suficiente gente cualificada" para cubrir los puestos de los sectores industriales aunque haya un nivel de desempleo "todavía no aceptable".

Al ser preguntado por el papel de la mujer en la minería, el consejero ha señalado que "no hay soluciones fáciles", teniendo en cuenta que solo el 9,3% del empleo está ocupado por mujeres, un porcentaje que aumenta al 30% si son cargos directivos. "Queda muchísimo por hacer", ha reconocido y lo ha conectado con "grandes cuestiones" como despertar vocaciones e interés en carreras técnicas.

SECTOR TECNOLÓGICO, SEGURO Y SOSTENIBLE

Por su parte, el vicepresidente de Aminer, Antonio L. Gámiz, ha puesto en valor el trabajo de la asociación para defender socialmente un sector sostenible, que "no solo saca material" sino que "genera un impacto económico positivo en las regiones". "Había una imagen negativa de la minería, pero se han abierto muchas áreas de oportunidad y eso está cambiando", ha señalado para sumar que "ya se empieza a hablAr de una minería moderna, con tecnología e innovación".

Tras señalar que la legislación relacionada con los permisos de minería "no es sencilla", pero "hay que cumplirla cabalmente", ha animado a seguir trabajando en "poner las cartas sobre la mesa de una manera transparente" para que "no haya ninguna duda" sobre lo que se está autorizando". "No podemos permitirnos simplificar por quitar regulación pero sí que esa regulación tenga sentido y genere confianza", ha subrayado.

En cuanto a la formación en el sector y el papel de la mujer en la minería, Gámiz lo ha unido a la divulgación y a la difusión social para que "entiendan que aquí hay un futuro atractivo, lleno de retos y prosperidad". "Creo que el futuro ya ha llegado, pero no podemos domirnos en los laureles", ha cerrado

Por su parte, el consejero delegado de Insersa, Javier de Aspe Gil, ha saludado la cantidad de "palancas" que existen hoy en día para que "la minería prospere" y ha instado a unificar criterios y "seguir adelante" para conseguir que el ciudadano no vea la minería como algo agresivo medioambientalmente sino como "innovación".

"Mucha gente tiene la imagen de un trabajo muy manual, pero cada vez más es un trabajo automatizado, con máquinas que se operan desde el exterior y se accionan por control remoto", ha explicado, lo que redunda en "mayor productividad y seguridad".

En cuanto a la formación, ha señalado las más de 23.000 horas anuales de su compañía en este ámbito, pero ha indicado que la atracción del talento se puede complicar porque "las cuencas mineras tampoco son para mucha gente lugares atractivos como para trasladarse".

Respecto al papel de la mujer, ha expresado que, desde 2015, la compañía desarrolla un plan de igualdad y ha señalado que en las minas nuevas a corto plazo --Aznalcóllar, Cobre Las Cruces y Masa Valverde-- se va a requerir mucho personal. "El minero es un sector atractivo, bien remunerado, que requiere de muchos perfiles técnicos", ha animado.

Por su parte, el director general de Pan Global Resources en España, Juan García Valledor, ha celebrado el futuro "magnífico y prometedor" del sector minero en España, país con las mayores reservas de Europa. "Estamos en el mejor momento para el desarrollo de este tipo de trabajo", ha subrayado para añadir que "la sociedad está valorando la minería como una industria básica y referente".

En cuanto a los posible limitantes de la actividad ha señalado la "licencia social" y no tanto la normativa. "Es importante la relación con el entorno, para que sea favorable, para cuando se quieran desarrollar tengamos el apoyo social", ha apuntado. En este punto también ha señalado la "comunicación responsable" y mantener "una relación fluida con todos los grupos de interés".

En cuanto al empleo femenino ha podido señalar que cuentan con "más del 40% en mujeres en todos los niveles de la empresa, desde el equipo de geología hasta directivos".