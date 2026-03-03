Los parcelistas de Córdoba anuncian movilizaciones ante "la gravedad y abandono" que padecen por las inundaciones

Parcelas inundadas junto al aeropuerto de Córdoba por la crecida del río Guadalquivir. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Córdoba Extrarradio, que representa a los parcelistas de la ciudad, ha informado este martes de que, atendiendo a las demandas de las parcelaciones afectadas por las inundaciones provocadas por la crecida del río Guadalquivir en febrero por las sucesivas borrascas, se ha aprobado un calendario de movilizaciones que será propuesto en una asamblea vecinal que se convocará "con carácter urgente".

En una nota, la junta directiva de la federación ha detallado que se ha visto "obligada a proponer un calendario de movilizaciones debido a la situación de gravedad y abandono que están padeciendo cientos de familias debido a las últimas inundaciones", al tiempo que creen que "el gobierno municipal y la Junta de Andalucía se han desentendido y abandonado totalmente a las familias afectadas".

Así, la federación ha dicho que pretende, con este tipo de movilizaciones, que "las autoridades competentes --Ayuntamiento y Junta de Andalucía-- recapaciten y, con carácter urgente, procedan ayudar a todas las familias afectadas, poniendo todos los medios necesarios, tanto humanos como económicos, ya que todas ellas se encuentran en una situación de desamparo total por parte de las distintas administraciones responsables". "Son muchos los días que han pasado y aún hay familias que no han podido entrar a sus casas", han aseverado.

También, han aprobado iniciar contactos, a nivel andaluz, con todas las asociaciones afectadas, con la idea de "unificar fuerzas para poder exigir al Gobierno andaluz que cumpla sus promesas y apruebe las partidas económicas necesarias para hacer frente a los gravísimos daños causados por el temporal en la comunidad".