El Parlamento de Andalucía celebra este sábado su Jornada de Puertas Abiertas para los ciudadanos como ante sala al 28-F. - JOAQUIN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha organizado este sábado la Jornada de Puertas Abiertas para que los ciudadanos puedan visitar las instalaciones del antiguo Hospital de las Cinco Llagas como antesala a la celebración del Día de Andalucía, el próximo sábado, 28 de febrero.

Según ha informado la institución en un comunicado, la puerta de la fachada principal ha abierto a las 10,00 horas para el primer grupo, que ha sido recibido por el presidente, Jesús Aguirre, las vicepresidentas Ana Mestre e Irene García y el secretario primero de la Mesa, Manuel Andrés González.

Previamente, Aguirre ha destacado que "hoy se abre el Parlamento para que entren los verdaderos dueños de esta casa, que son los andaluces y andaluzas, porque esta es la casa del pueblo". "Hoy esta Cámara legislativa se vive y se siente de una manera muy distinta a la habitual gracias a las interpretaciones teatrales y musicales y a las pormenorizadas explicaciones de los guías", ha subrayado.

Asimismo, ha expuesto que este edificio renacentista tiene "un patrimonio de un enorme valor que es importante que conozca la ciudadanía", remarcando que "es necesario que conozca la labor que aquí realizamos los diputados".

Por otro lado, Aguirre ha felicitado a todos los trabajadores de la Cámara "que hacen posible con su labor y esfuerzo que se pueda disfrutar de un edificio y de unas instalaciones que lucen de una manera especial".

"Cada Jornada de Puertas Abiertas es una fecha de celebración para nuestra Andalucía, que vivirá su día grande el próximo 28 de Febrero", ha afirmado el presidente.

GUÍA DE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Según ha detallado el presidente, la entrada es por la puerta de la fachada principal, entregándose en ese punto una guía rápida con el itinerario.

En los jardines exteriores hay animación musical, comenzando la visita junto a la fachada principal, cuya portada fue levantada por el arquitecto Miguel de Zumárraga en 1617.

La interpretación de una soprano acompañada de música de piano recibe a los visitantes en el vestíbulo, pasándose luego al Patio del Recibimiento y la Capilla Mayor de las Cinco Llagas, donde se encuentran los bustos de Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, y Manuel Clavero Arévalo.

En el Patio del Cardenal, hay una representación teatral con los personajes Per Afán Enríquez de Ribera, duque de Alcalá y Virrey de Nápoles (1509-1571), y Hernán Ruiz 'El Joven', maestro mayor de obras de la Catedral y del Hospital de las Cinco Llagas.

Acto seguido, los guías abordan la figura de Plácido Fernández Viagas y el referéndum del 28 de febrero de 1980. Ya en las antaño salas de enfermería, los asistentes disfrutan de una teatralización con los personajes María de la O, madre mayor del Hospital y encargada de enfermería del mismo, y Martín López de la Cueva, médico del hospital, que tiene su continuidad en el acceso al Salón de Plenos con los personajes Manolo 'el sabio' y María, vecinos del barrio de la Macarena, y con las explicaciones sobre las leyendas que han circulado a lo largo de los años en torno al edificio del Parlamento de Andalucía.

Finalmente, en el interior del Salón de Plenos los visitantes conocen el trabajo que realizan los diputados y diputadas y las funciones de la Cámara legislativa, concluyendo el recorrido en la Biblioteca y en el Patio del Cobalto.

En contexto, el Parlamento ha precisado que el año pasado fueron más de 3.200 las personas que acudieron a la Jornada de Puertas Abiertas, mientras que durante todo el 2025 pasaron por el antiguo Hospital de las Cinco Llagas más de 18.000, lo que, a su juicio, "demuestra el enorme interés que despierta el Parlamento entre los andaluces".

Además, ha puesto en valor que durante la jornada de este sábado, un grupo de personas ciegas y con discapacidad visual grave, en representación de la ONCE, ha sido el primero en recorrer las galerías y salas del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Todas las personas que acudan a la sede del Poder Legislativo andaluz recibirán a su llegada una guía rápida con el itinerario, que estará transcrita al braille para las personas ciegas.



