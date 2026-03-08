El Parlamento andaluz aprueba su II Plan de Igualdad para "profundizar en la presencia equilibrada de hombres y mujeres"

Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Parlamento andaluz ha aprobado su II Plan de Igualdad, que, entre otros objetivos, persigue el de "profundizar en la presencia equilibrada de hombres y mujeres", para lo que propone incrementar "la formación en materia de liderazgo" y fomentar "la promoción de las mujeres y su proyección profesional desde la compatibilidad de la vida laboral, personal y familiar".

Así se detalla en el acuerdo de la Mesa del Parlamento que aprobó dicho II Plan de Igualdad en una sesión celebrada el pasado 18 de febrero, consultado por Europa Press tras su reciente publicación en el boletín oficial de la Cámara.

Este II Plan de Igualdad se ha aprobado tras constatar el "notable grado de cumplimiento y ejecución en que se encuentran las medidas planteadas para el logro de los objetivos marcados" en la primera edición de esta iniciativa, que el Parlamento impulsó tras la aprobación, en el año 2007, de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

De esta manera, este Plan de Igualdad es "un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones positivas que persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el Parlamento andaluz". Contiene una serie de medidas dirigidas al personal que trabaja en dicha institución, junto con actuaciones "encaminadas a la transformación de la cultura organizacional, para que la igualdad entre mujeres y hombres sea un pilar de las relaciones laborales y del trabajo que se realiza" desde la Cámara autonómica.

El plan está "diseñado para el conjunto de la plantilla, esto es, para el personal al servicio de la institución parlamentaria, no dirigido exclusivamente a las mujeres", así como se define como "preventivo", de forma que "elimina cualquier posibilidad de discriminación futura por razón de sexo", y está "abierto a los cambios en función de las necesidades que vayan surgiendo a partir de su seguimiento y evaluación".

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

El Plan de Igualdad parte de un "diagnóstico de la situación" tras finalizar la vigencia del mismo, que constata que, en la actualidad, prestan sus servicios en Parlamento de Andalucía "un total de 213 personas", de quienes 112 son hombres y 101 mujeres, por lo que "se mantiene la ligera masculinización ya presente en los datos recogidos en el diagnóstico elaborado para el I Plan de Igualdad".

El documento precisa que, "en general", se puede "afirmar que existe paridad" en cuanto al personal, pero "en el análisis de las jefaturas de servicio y unidades administrativas se evidencia que no existe representación equilibrada, aunque sí muy cercana a esta, al contar con una representación femenina del 35,7%".

El acuerdo que detalla este II Plan de Igualdad incluye un apartado dedicado a los "principales retos" del mismo que parte de la premisa de que "siguen existiendo cuestiones en las que es posible continuar avanzando e incorporando acciones de mejora, como, por ejemplo, en la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos colegiados que se configuran en el marco de la Administración parlamentaria, en las listas presentadas a las elecciones sindicales, en formación e información, en comunicación igualitaria y en materia de sensibilización e impacto social".

Por ello, el plan propone medidas dirigidas "fundamentalmente a profundizar en la presencia equilibrada de hombres y mujeres, incrementando la formación en materia de liderazgo y fomentando la promoción de las mujeres y su proyección profesional desde la compatibilidad de la vida laboral, personal y familiar".

También se quiere con esta iniciativa "visibilizar el compromiso del Parlamento de Andalucía con la igualdad a través de las diferentes vías de acceso de la ciudadanía a la institución, tanto a través de su web y redes sociales como de las visitas a la sede, la jornada de puertas abiertas o eventos similares".

"Promover una comunicación igualitaria revisando desde la perspectiva de género los distintos materiales divulgativos editados por el Parlamento de Andalucía, así como las comunicaciones que se transmitan internamente al personal", es otro de los retos que se proponen con este plan, al igual que el de "reforzar" la información disponible en el Portal de Igualdad y en el espacio generado al efecto en la intranet del Parlamento.

OBJETIVOS

Como "objetivos generales", el II Plan de Igualdad del Parlamento se fija, entre otros, los de "profundizar en la mejora de las condiciones de trabajo" y "sensibilizar" al personal de la institución "a través de la formación y la información para que la lucha por la igualdad de género sea un compromiso de toda la Administración parlamentaria", así como "promover el uso del lenguaje inclusivo y la comunicación igualitaria en todos los ámbitos de la actividad" en la Cámara autonómica.

En el marco del "objetivo general" de favorecer "la compatibilización de la vida laboral y personal" de los trabajadores del Parlamento, el plan propone medidas como el "estudio y aprobación, en su caso, de un incremento en el número de horas recuperables" para "familias monoparentales con menores o personas dependientes a su cargo", y "analizar, desde la perspectiva de género, el disfrute de las distintas medidas de flexibilidad horaria o compensaciones en el personal del Parlamento".

De igual modo, en el marco del objetivo general de "sensibilizar al personal de la Cámara, a través de la formación y la información, para que la igualdad de género sea un compromiso de toda la Administración parlamentaria y potenciar su reflejo en la sociedad", el II Plan de Igualdad aboga por "elaborar un programa de formación específica para el personal que integra la Comisión de Igualdad, así como para los servicios de comunicación, biblioteca y para el personal de protocolo que realiza las visitas guiadas en la sede del Parlamento".

Desde la Cámara autonómica también se quiere con esta iniciativa revisar "los criterios para evitar el uso sexista del lenguaje y su procedimiento de aplicación en los escritos y documentos oficiales de los órganos y servicios del Parlamento de Andalucía".

También se busca una "actualización" y fomento del uso de criterios para "evitar el uso sexista del lenguaje en todo tipo de escritos entre el personal al servicio del Parlamento de Andalucía y su representación sindical, mediante la difusión de las recomendaciones o comunicaciones publicadas en el Portal de Igualdad".

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El desarrollo del plan contempla una "fase de seguimiento y evaluación" para conocer "los resultados obtenidos en las diferentes áreas de actuación" y así posibilitar, además, su eventual "corrección, proporcionando al plan la flexibilidad necesaria para su éxito".

En concreto, del seguimiento y la evaluación del plan se encargará la Comisión para la Igualdad en el Parlamento de Andalucía, creada en virtud de acuerdo de la Mesa de la Cámara de 21 de marzo de 2018, que estará compuesta por el responsable de Igualdad, dos representantes de la Administración parlamentaria y dos del Consejo de Personal, designados por acuerdo de la Mesa.

"Teniendo en cuenta la vigencia del plan", se realizará "una evaluación anual, una intermedia al segundo año desde su entrada en vigor, y otra evaluación final tres meses antes de la finalización de su vigencia", según se detalla en el acuerdo de la Mesa, en el que se precisa además que "en la evaluación intermedia y final se integrarán los resultados del seguimiento, junto a la evaluación de resultados e impacto del Plan de Igualdad, así como las nuevas acciones que se puedan emprender".