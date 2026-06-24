El Parlamento andaluz celebrará debate de investidura con Moreno de candidato los días 29 y 30 de junio

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (d), recibe al líder y candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (c), en el marco de la ronda de contactos para la elección de candidato a la Presidencia de la Ju- María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha propuesto este miércoles al presidente del PP-A, Juanma Moreno, como candidato a la Presidencia de la Junta, que este último gobierna en funciones desde las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, así como ha anunciado que va a proponer que el debate de investidura se celebre los próximos días 29 y 30 de junio, es decir, el lunes y martes de la semana que viene.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Parlamento, Jesús Aguirre ha realizado estos anuncios tras culminar la preceptiva ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios que ha llevado a cabo entre este pasado martes y este miércoles con carácter previo a realizar una propuesta de candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El presidente del Parlamento ha postulado como candidato a la investidura al cabeza de cartel del PP-A, el partido que ganó las elecciones del pasado 17 de mayo con 53 escaños, con lo que se quedó a dos de revalidar la mayoría absoluta de la que disfrutó en la anterior legislatura.

Tras reunirse este pasado martes por separado con el propio Juanma Moreno, con la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y con el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, el presidente del Parlamento ha culminado este miércoles la ronda de consultas con los portavoces de los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía, José Ignacio García y Antonio Maíllo, respectivamente.

Aguirre comunicará la propuesta tanto de candidato como de celebración del debate de investidura a la Mesa del Parlamento y a la Junta de Portavoces, en las reuniones que se celebrarán este mismo miércoles.

SOBRE EL DEBATE DE INVESTIDURA

El debate de investidura arrancará a las 12,00 horas del lunes 29 con la intervención de Juanma Moreno para exponer su programa político sin límite de tiempo y, una vez culmine, se suspenderá la sesión, según ha explicado el presidente del Parlamento.

Al día siguiente, martes 30, se retomará la sesión a las 10,00 horas para la intervención de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios de menor a mayor, esto es, Por Andalucía, Adelante Andalucía, Vox, PSOE-A y PP-A. Posteriormente se producirá la votación pertinente, previsiblemente en horario de tarde, según ha precisado Aguirre.

Sobre la elección del presidente de la Junta de Andalucía, el Estatuto de Autonomía detalla en su artículo 118 que el candidato propuesto "presentará su programa al Parlamento" y, "para ser elegido", deberá, "en primera votación, obtener mayoría absoluta".

"De no obtenerla, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones", precisa el Estatuto.

La misma norma aclara que, en caso de "no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas" de candidatos a la presidencia de la Junta "en la forma prevista", y si, "transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones".

Por su parte, el Reglamento del Parlamento precisa en su artículo 138 que, en el primer día del debate de investidura, el candidato propuesto "expondrá, sin limitación de tiempo, el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara", tras lo que el presidente de la Cámara suspende la sesión "hasta el día siguiente".

Una vez que se reanude, se produce el debate entre los portavoces de los grupos parlamentarios y el candidato, que responde individualmente a cada uno de los representantes que intervengan. Una vez culminado el debate, se llevará a cabo la votación, pública y por llamamiento, para la investidura, en la que, para ser designado como presidente de la Junta, el candidato "deberá obtener mayoría absoluta".

"De no obtenerla, se procederá a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones", remacha el Reglamento del Parlamento.