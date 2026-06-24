PSOE-A critica falta de "debate" sobre las dependencias de grupos en el Parlamento y Por Andalucía denuncia "maltrato"

Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento, este miércoles - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, ha criticado la ausencia de "debate" en la primera reunión, este miércoles, de la Junta de Portavoces del Parlamento de la XIII legislatura sobre la nueva distribución de dependencias entre las formaciones políticas en la sede de la institución, así como en materia económica, mientras que el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha denunciado "maltrato" hacia su grupo.

En la Junta de Portavoces, que ha aprobado este miércoles la convocatoria del debate de investidura para los días 29 y 30 este mes, Márquez ha señalado que pensaba que se iba a abordar también la distribución de espacios y la económica entre los grupos, como previamente se había hecho en la Mesa del Parlamento.

"Entendemos que es un debate importante para asentar una base democrática, de diálogo y d0e convivencia, que es lo que se espera de los representantes públicos", ha apuntado Márquez, quien ha hecho constar el "malestar" de su partido.

Por su parte, Maíllo no se ha pronunciado sobre este asunto en la Junta de Portavoces, pero sí lo hizo previamente, en una comparecencia ante los medios de comunicación posterior a su reunión con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en el marco de la ronda sobre el debate de investidura.

Ha señalado que la propuesta sobre el reparto de estancias y económico que había sobre la mesa hacía que Por Andalucía fuera el "grupo peor tratado o más maltratado de la historia de la autonomía de Andalucía".

Por ello, ha anunciado que había pedido amparo a Aguirre para que se "garantice la dignidad en el trabajo parlamentario de todos los miembros de la Cámara, independientemente del grupo parlamentario al que se pertenezca". Ha criticado concretamente el criterio de proporcionalidad que PP-A, Vox y Adelante Andalucía quieren aplicar, lo que debe llevar a que el presidente del Parlamento "intervenga para establecer matices de corrección que garantice unos mínimos de dignidad de funcionamiento de los grupos parlamentarios". Su grupo tendría, según ha apuntado, "menos recursos" que en la anterior legislatura con los mismos escaños, cinco.

Tras la intervención de María Márquez en la Junta de Portavoces, ha tomado la palabra el portavoz del PP-A, Toni Martín, quien ha explicado sobre este asunto que se ha aplicado un criterio de "proporcionalidad" en función de los escaños obtenidos por cada grupo

"Cuando uno obtiene 53 diputados (PP-A) le corresponden X metros y cuando tiene 28 (PSOE-A) le corresponden X metros; lo que no puede ser es que el que tiene 28 pretenda ocupar el espacio del que ha obtenido 53", ha indicado Martín, quien ha lamentado el desacuerdo del PSOE-A porque se trata de un criterio de reparto "absolutamente incontestable".

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que para el reparto de las estancias en el Parlamento y en materia económica se ha partido en esta nueva legislatura desde "cero", sin hacer una comparativa con la anterior y aplicando un criterio de proporcionalidad en función de los escaños de cada grupo, tanto para la distribución de metros cuadrados como para las asignaciones económicas para el funcionamiento de los grupos.

En este sentido, en lo que respecta a la distribución de espacios, PP-A y Adelante Andalucía (que ha pasado de dos a ocho escaños) ganan espacio respecto a la anterior legislatura, mientras que Vox queda prácticamente igual, y PSOE-A y Por Andalucía pierden metros cuadrados. Fuentes parlamentarias han señalado que la proporcionalidad aplicada sería de unos 21 metros cuadrados por escaño.

A este respecto, PP-A se habría quedado con unos metros cuadrados de dependencias del PSOE-A, que también perdería en favor de Adelante Andalucía. Por Andalucía también perdería espacio en favor del PSOE-A, según las mismas fuentes.

"SOCIO PREFERENTE"

Durante la Junta de Portavoces, María Márquez también se ha referido a las negociaciones de PP-A y Vox para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta y la gobernabilidad de Andalucía.

"Creo que mal empezamos cuando se están sentando las bases de una legislatura en la que al PP no le va a quedar más remedio que intentar dialogar con los grupos políticos, pero ya sabemos claramente cuál es su socio preferente para el diálogo", ha señalado Márquez, quien ha considerado que "no se están haciendo bien las cosas".

A este respecto, Martín ha señalado que "el grupo con el que el PP está dialogando no es que sea su grupo preferente", en referencia a Vox, sino que es "el único que se ha mostrado dispuesto a dialogar". "Podríamos haber dialogado con otros grupos, pero es que se han autoexcluido" de ese diálogo, según ha señalado sobre los tres grupos de izquierdas, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.