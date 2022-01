El Parlamento andaluz convocará Pleno extraordinario por la sanidad tras sumar PSOE-A y Unidas Podemos el apoyo de Vox

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha acordado este miércoles, con los apoyos de los grupos de PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox, la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno antes del próximo martes, 1 de febrero, que recoja la comparecencia del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para abordar la situación de la sanidad pública andaluza en el actual contexto de sexta ola de la pandemia de Covid-19.

En concreto, la Diputación Permanente ha acordado, con los citados apoyos de los grupos de la oposición y la abstención de los dos que sustentan el Gobierno andaluz --PP-A y Ciudadanos (Cs)-- una solicitud de Pleno extraordinario registrada por PSOE-A y Unidas Podemos para que comparezca en ella el consejero de Salud y Familias "a fin de informar sobre situación actual de la sanidad pública, contagio de los profesionales sanitarios, índice de contagio real en nuestra comunidad y medidas ante la previsión de que los contagios alcanzarán el 80% en el mes de febrero".

Asimismo, el Pleno extraordinario que ha acordado convocar la Diputación Permanente debe incluir también la comparecencia del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, para informar sobre previsiones de cierre del ejercicio de 2021 y el decreto de prórroga presupuestaria para el ejercicio 2022, también a propuesta de PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía y con el apoyo de Vox.

PP-A y Cs, por su parte, habían registrado sendas solicitudes de convocatorias de sesiones extraordinarias de las comisiones de Salud y Familias y de Hacienda y Financiación Europea para que los respectivos consejeros abordaran en ellas las cuestiones que la oposición quiere que se traten en el Pleno extraordinario, si bien tras la votación de la solicitud y aprobación de dicha sesión plenaria, los grupos proponentes han acordado retirar estas solicitudes de comisiones extraordinarias que, de este modo, no han llegado a someterse a votación.

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha avisado durante su intervención en el debate de estas iniciativas en la Diputación Permanente que la agenda del consejero de Salud para los tres días laborales que quedan antes de que el 1 de febrero se reanude la actividad parlamentaria ordinaria en la Cámara andaluza le impedía comparecer en un Pleno extraordinario, por lo que el representante 'popular' ha planteado a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que éste se convoque el próximo sábado día 29 o domingo día 30 de enero, algo que ella no ha descartado, a falta de anunciar qué día se celebrará finalmente ese Pleno.

El debate sobre la solicitud de este Pleno extraordinario se ha celebrado justo una semana después de que la Diputación Permanente abordara la misma petición, aunque en aquella ocasión sólo la había registrado el PSOE-A, que, de haber salido adelante, hubiera sido el único grupo que hubiera podido intervenir, lo que motivó que Vox se abstuviera en la votación y la iniciativa fuera rechazada, y en su lugar PP-A y Cs sacaran adelante la solicitud de una comisión extraordinaria de Salud y Familias que se acabó celebrando el pasado viernes, 21 de enero, con la comparecencia de Jesús Aguirre.

PSOE-A, UNIDAS PODEMOS Y VOX JUSTIFICAN EL PLENO EXTRAORDINARIO

En el debate en la Diputación Permanente, la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha criticado que PP-A y Cs "hagan una guerra" sobre la solicitud de un Pleno extraordinario sobre la sanidad cuando es "el tema que más interesa a los andaluces" ahora mismo, y ha opinado que "lo extraño es que no sea el Gobierno (andaluz) el que pida comparecer a petición propia".

"Deben estar muy ciegos para no darse cuenta de que existe un problema de sanidad a día de hoy", ha manifestado la portavoz socialista, que ha preguntado a los representantes de PP-A y Cs por qué "les molesta tanto" que el Gobierno tenga que comparecer en el Parlamento "si todo funciona perfectamente" en la sanidad andaluza, así como si no creen que "una situación tan crítica como ésta no merece" que el Ejecutivo autonómico "venga a dar explicaciones".

En esa línea, Férriz ha defendido que ahora mismo es "urgente" que desde el Gobierno andaluz se vaya a "dar la cara en el Parlamento" para "explicar a la gente qué está pasando en la sanidad andaluza", y ha recomendado a la Junta que "afronte el problema grave" que existe en ese campo "planteando medidas" para las que "tienen dinero". Al respecto, ha justificado su solicitud de que el consejero de Hacienda también comparezca en dicho Pleno extraordinario porque Jesús Aguirre "se amparaba" el pasado viernes en la comisión de Salud "en el tema del Presupuesto --el rechazo a las cuentas de 2022 en el Parlamento-- para no tomar medidas", por lo que el PSOE-A quiere que Juan Bravo acuda a la Cámara para explicar "dónde está el problema".

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, ha defendido que se celebre un Pleno extraordinario con las comparecencias de Aguirre y Bravo para "abordar en un mismo acto dónde están las prioridades y con qué recursos contamos para abordarlas".

Ha subrayado que, prácticamente coincidiendo con la comisión extraordinaria del pasado viernes, el consejero de Salud avisó de que calculaba que el 80% de la población andaluza iba a haberse infectado de Covid en el mes de febrero, unos datos de tal "magnitud" que "si luego no se acompañan" de un plan para actuar ante ellos transmiten "un mensaje de alarma hacia la salud y la economía de Andalucía" del que "se debe dar respuesta" en el Parlamento, según ha justificado. "No podemos estar de vacaciones en el Parlamento mientras hay colapso sanitario e incertidumbre sobre la economía", ha resumido para concluir.

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha subrayado que la sanidad es "la competencia transferida más importante que tiene" el Gobierno de la Junta, y los andaluces "se merecen conocer cómo está la atención sanitaria en Andalucía, y si efectivamente la que reciben" por parte de la administración autonómica "se ajusta a lo que se merecen", de ahí que su grupo haya respaldado la convocatoria de un Pleno extraordinario sobre sanidad en el que, sin embargo, no veían necesario que también compareciera el consejero de Hacienda, según ha aclarado el portavoz.

PP-A Y CS ACUSAN A LA OPOSICIÓN DE BUSCAR EL "DESGASTE" DEL GOBIERNO

Frente a estos planteamientos, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha acusado a la oposición de moverse con esta iniciativa por "puro, vacío y egoísta interés electoral", para "buscar una confrontación y un desgaste que no van a conseguir con ese tipo de actitud", según ha advertido.

Tras rechazar "lecciones de transparencia, de control parlamentario o de trabajo" por parte de los grupos de la oposición, ha propuesto que el Pleno extraordinario se celebre "el sábado o el domingo", porque el consejero de Salud "no puede cambiar su agenda de los dos o tres días" laborales que quedan antes de febrero para comparecer "cuando se les avisa de manera extraordinaria".

Finalmente, la portavoz de Cs en el Parlamento, Teresa Pardo, ha defendido que en el actual Gobierno andaluz "siempre" han sido "transparentes y responsables", y ha definido la petición de Pleno extraordinario por parte de la oposición como "una muestra más" de su "intención de intentar desgastar" al Ejecutivo de Juanma Moreno.

En esa línea, ha preguntado "qué ha cambiado" desde la celebración, el pasado viernes, de la comisión extraordinaria con el consejero de Salud, y ha argumentado que "no se trata de que no se quiera debatir", porque "la Atención Primaria y la salud son prioritarias para todos", sino de que detrás de esta iniciativa de la oposición sólo hay "un intento más desesperado de intentar desgastar al Gobierno", según ha opinado.