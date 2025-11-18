El Parlamento andaluz da "visibilidad" a la "lacra" de la violencia de género en personas con discapacidad

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en la presentación del estudio 'La asistencia personal en Andalucía como medida incluida en el Pacto de Estado contra la violencia de género'. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha acogido este martes la presentación del estudio titulado 'La asistencia personal en Andalucía como medida incluida en el Pacto de Estado contra la violencia de género', elaborado por la Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía, en un acto que ha sido inaugurado por el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, acompañado por la presidenta de Codisa Impulsa Igualdad Andalucía, Sara Rodríguez.

El estudio analiza el papel que desempeña la asistencia personal como herramienta "clave" en la prevención y atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Por ello, Jesús Aguirre ha afirmado a través de una nota de prensa que "la sede del Poder Legislativo en Andalucía es el lugar indicado para darle visibilidad a una problemática sobre la que tiene que concienciarse toda la población, hasta que logremos erradicar totalmente la lacra de la violencia de género".

"El Parlamento está muy comprometido contra la violencia de género, hecho que condenamos con contundencia, al mismo tiempo que manifestamos nuestro apoyo a todas las organizaciones, colectivos y administraciones que con empeño se afanan en luchar contra esta terrible lacra", ha añadido el presidente de la Cámara, quien ha abogado, "desde la unión de todos, por seguir adoptando medidas de prevención y protección integral de las mujeres víctimas de violencia de género".

Finalmente, Aguirre también ha recalcado que "es fundamental apostar por la formación de personas que se especialicen en la asistencia y atención personal a estas mujeres, especialmente a las que sufren discapacidad, porque esa también es una manera de prevenir y adelantarnos a que ese maltrato vaya a más".

Tras la inauguración, se han desarrollado dos mesas redondas. La primera titulada 'Retos desde las Instituciones para la atención de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género', en la que han intervenido el director general de Personas con Discapacidad, Pedro Calbó, y el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón.

La segunda mesa se ha titulado 'Retos en la investigación sobre violencia de género y mujeres con discapacidad' y en ella han participado Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, y la doctora Nieves Galán, coordinadora de programas Codisa Impulsa Igualdad Andalucía.