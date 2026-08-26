El Parlamento andaluz izará la bandera de Ceuta el próximo 2 de septiembre en un gesto por el día de la ciudad autónoma

Archivo - La bandera de Andalucía ondea ante la fachada del Parlamento. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sede del Parlamento de Andalucía, ubicada en el antiguo Hospital de los Cinco Llagas de Sevilla, ondeará el próximo 2 de septiembre la bandera de Ceuta coincidiendo con el día de dicha ciudad autónoma, y como gesto de cercanía a este territorio en un contexto marcado por la crisis desencadenada allí tras la llegada masiva de miles de inmigrantes a finales del pasado mes de julio.

Fuentes parlamentarias han explicado este miércoles a Europa Press que será la presidenta de la Cámara andaluza, Ana Mestre (PP-A), quien izará la bandera de Ceuta en el Parlamento autonómico a primera hora de la mañana de este próximo miércoles, 2 de septiembre, que es festivo local en la ciudad autónoma.

La presidenta de la Cámara dará cuenta de esta iniciativa a la Mesa de la Diputación Permanente en la reunión que dicho órgano parlamentario celebrará este jueves, 27 de agosto, según han apuntado las mismas fuentes.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitó la semana pasada la ciudad ceutí y mantuvo allí una reunión con su presidente, Juan Jesús Vivas (PP), para trasladar el "cariño, apoyo y solidaridad" de todo el pueblo andaluz con Ceuta y sus vecinos, después de la "crisis migratoria" que viene sufriendo dicho territorio español del norte de África, según explicaron desde el Gobierno andaluz.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge en su artículo 228 que la Comunidad Autónoma andaluza "mantendrá unas especiales relaciones de colaboración, cooperación y asistencia con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla".

En una entrevista concedida a Europa Press una semana después de que se desencadenara dicha crisis en Ceuta, Ana Mestre expresó su "solidaridad" con la ciudad autónoma y dijo que esperaba que los gobiernos responsables "lleguen al necesario entendimiento que apacigüe esa inquietud social".

"Solo puedo mostrar mi apoyo al Gobierno de Ceuta. Me solidarizo sin lugar a dudas con las diferentes situaciones que se están viviendo, que son en muchos casos inquietantes y dramáticas", manifestó la presidenta del Parlamento en dicha entrevista, al tiempo que trasladó su deseo personal de que "la normalidad llegue lo antes posible" a dicha ciudad española.