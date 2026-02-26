El Parlamento andaluz rechaza con los votos del resto de grupos la PNL de Vox contra intentos de "censura" del Gobierno

El diputado de Vox Ricardo López Olea interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de todos los grupos salvo Vox --esto es, el PP-A, el PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía-- la proposición no de ley (PNL) presentada por Vox con la que dicha formación quería que la Cámara autonómica rechazara "cualquier propuesta del Gobierno de la Nación que pretenda imponer la censura en las redes sociales coartando la libertad de expresión e información de los españoles".

El diputado Ricardo López Olea ha sido el encargado de defender desde la tribuna esta PNL de Vox con la que dicho grupo quería también que el Parlamento mostrase su "parecer a que se garantice y respete el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones".

Que el Parlamento instase al Gobierno de la Nación "a promover, en todos los niveles, nacional, europeo e internacional, el fin de la 'cultura de la cancelación'", era otra de las reivindicaciones de Vox incluidas en esta PNL, en la que también proponía que la Cámara andaluza instase al Ejecutivo central a "asegurar y respetar la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes".

Asimismo, Vox quería que el Parlamento andaluz inste al Gobierno de la Nación a "salvaguardar, garantizar y respetar una comunicación pública libre", así como a "renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicaciones, grabaciones y cualquier otro medio de información, especialmente, a través de la limitación de la libertad de empresa".

Finalmente, Vox reclamaba que el Parlamento de Andalucía instase al Gobierno de la Nación "a renunciar a cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales".

EN "DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Al presentar esta iniciativa, desde Vox apuntaron en una nota que su objetivo era "reforzar la defensa institucional de la libertad de expresión, reconocida como un derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución Española". El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, manifestó que "cuando un gobierno quiere decidir lo que puedes decir, lo que puedes pensar y lo que puedes compartir, el problema no es tu opinión, el problema es ese gobierno".

La formación denunciaba que en los últimos años se ha producido "un cambio de paradigma preocupante que amenaza la libertad de expresión", ya que, entre otras medidas, "otorgar a la administración el poder de supervisar y sancionar medios y plataformas digitales equivale a instaurar censura incompatible con el Estado de Derecho".

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Este jueves, en el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PP-A Jessica Trujillo ha señalado que esta iniciativa aborda "uno de esos temas que Pedro Sánchez manosea para incendiar, y que el grupo Vox está abordando con la brocha gorda", y "por eso han presentado" esta propuesta "en varios parlamentos", tras lo que ha cuestionado que esté "en riesgo la libertad de expresión" para Vox cuando sus representantes dicen en redes "lo que les da la gana", algo con lo que, en todo caso, están "de acuerdo" los 'populares', porque ellos sí son "demócratas" y "no queremos censurarles", ha añadido la representante del PP-A.

Dicho esto, ha indicado que ha echado en falta en la iniciativa de Vox tres cuestiones, comenzando por la de que "no aborda el debate social que ya existe en torno a las redes sociales y los efectos que tiene en nuestros niños", que no tiene "nada tiene que ver con la censura", y, en segundo lugar, ha criticado que "omiten" que el derecho a la libertad de expresión "también tiene su límite", que es "el respeto a la legalidad". Y, finalmente, la diputada del PP-A ha señalado que en la PNL de Vox no se habla de "la importancia de la libertad de pensamiento" como "base y presupuesto indispensable para la libertad de expresión y de prensa".

El diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha sostenido que la PNL de Vox no va realmente de "libertad de expresión", sino de "seguir confrontando con el Gobierno de España, de proteger la desinformación y del ataque a las instituciones", y ha criticado que presenten esta iniciativa quienes "quieren ilegalizar partidos, vetan a periodistas en sus actos y ruedas de prensa, señalan a periodistas que hacen su trabajo en tanto que apoyan y financian 'pseudomedios' y a activistas acosadores que se hacen pasar por periodistas", y ha concluido afirmando que el que los representantes de Vox vayan al Parlamento "a defender la libertad de expresión es algo cómico".

Por su parte, el parlamentario del grupo Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha acusado a los diputados de Vox a querer con esta iniciativa "hacerle el 'cardo gordo' a Elon Musk", y "defender a las grandes tecnológicas, que son al final las que les están haciendo las campañas", según ha advertido antes de espetar a los representantes de dicho partido que a lo que "llaman 'libertad' es la libertad de poder mentir", y de concluir afirmando que "lo más inteligente que podríamos hacer" los parlamentarios es "salirnos todos de ese lodazal y medio de comunicación de ultraderecha que es 'X'".

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado esta iniciativa de Vox, pero ha valorado que la sometan a debate en el Parlamento porque cree que mientras "más vean los andaluces lo que dicen" sus diputados es "mejor", para que "conozcan lo que hace Vox" en la Cámara andaluza, donde "se viene a hacer leyes", y donde dicho grupo "ha presentado en esta legislatura cuatro" iniciativas legislativas "en cuatro años", pese a ser "14 diputados" que "cuestan al año" a los andaluces "2,6 millones de euros", según ha criticado el representante de Adelante.