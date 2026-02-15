Parlamento andaluz: Sanz y España comparecen en comisión sobre la gestión de las borrascas y el modelo de financiación

Archivo - La consejera de Economía y portavoz del Gobierno, Carolina España, y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía tiene actividad la semana entrante caracterizada por la comparecencia de consejeros en sus respectivas comisiones. Comparecerán nueve responsables del Gobierno autonómico.

El jueves, día 19, los titulares de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España abordarán, respectivamente, la gestión de las emergencias ante la sucesión de borrascas y la propuesta de reforma del modelo de financiación. La titular de Economía ya desmenuzó este asunto con un comparecencia el miércoles 11 ante el Pleno de la Cámara.

El consejero de Presidencia también detallará la situación de la Atención Primaria de Andalucía, que le demanda el Grupo Socialista.

Otra rendición de cuentas relevante será la que protagonice el miércoles 18 la consejera de Empleo, Empresa, Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, quien, a instancias del Grupo Socialista, dará cuenta de las medidas ante la posible pérdida de empleo por la venta de la multinacional Ayesa.

La actividad de la Asamblea legislativa autonómica arrancará el lunes, día 16, para recuperar una de las comisiones cuya celebración se suspendió por la situación operativa 2 de la Fase de Emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía durante los días 4 y 5 de este mes.

Así, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, informará a petición propia de la labor de coordinación de las comunidades autónomas que asumió la Junta de Andalucía durante el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea del segundo semestre de 2025. El Grupo Socialista le ha planteado que explique la invasión de gatos y otros animales domésticos en el Parque Nacional Doñana.

El martes 17 la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, informará en la Comisión sobre Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad sobre el trabajo de su departamento en esta materia en 2025 y las medidas previstas este año.

Esta misma jornada el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, explicará las líneas de actuación sobre parques tecnológicos de este 2026.

El miércoles, además de las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces para diseñar y aprobar el orden del día del Pleno de los días 25 y 26 de este mes de febrero, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, desglosará las medidas de apoyo al sector primario andaluz por los daños de los temporales.

Este mismo día el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, dará cuenta de las actuaciones para reforzar la marca Andalucía en el ámbito internacional, que hace a petición propia y del Grupo Popular, mientras que el Grupo Socialista le reclama que informe del Plan de Inspección turística de Andalucía 2026.

Rocío Blanco abordará en esta jornada, además de las repercusiones laborales de la venta de la multinacional andaluza Ayesa, el balance de ejecución del Programa Activa-T joven para fomentar la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas.

El jueves, además de los consejeros Sanz y España, rendirá cuentas la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, quien informará sobre la bajada de ratio en Andalucía, que le reclama el Grupo Socialista, así como del Plan de digitalización, innovación e internacionalización educativa.

COMPARECENCIA DE AGENTES SOCIALES SOBRE PROYECTOS DE LEYES

Además de los consejeros otra actividad parlamentaria la protagonizarán los agentes sociales con su comparecencia en tres comisiones para ofrecer su visión de diferentes textos legales.

El jueves en la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública acogerá a cinco agentes sociales sobre el proyecto de ley de creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, así como de otros ocho agentes sociales sobre el proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía.

También en esta jornada en la Comisión de Turismo los agentes sociales se pronunciarán sobre el proyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía, mientras que en la de Universidad acudirán los agentes sociales acerca del proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, entre estos, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT Andalucía.