El Parlamento andaluz subvencionará proyectos educativos, sanitarios y de acceso a agua potable en África y América

Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha acordado los proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo a los que va a destinar el presupuesto de 501.997 euros de la convocatoria de subvenciones de este año 2026 destinadas a este fin, y entre los que figuran proyectos de carácter educativo y sanitario, así como para facilitar el acceso a agua potable en países de África y América como Camerún, Burkina Faso, Mozambique, Costa de Marfil, Haití y Guatemala.

La relación de los doce proyectos que se van a beneficiar de estas subvenciones del Parlamento figura en un acuerdo de la Mesa de la Cámara del pasado 28 de octubre publicado una semana después, el viernes 6 de noviembre, en el boletín oficial de la institución, consultado por Europa Press.

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 26 de marzo de 2026 se aprobaron las bases por las que se regula la concesión de estas subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo, en el marco de la convocatoria vinculada al año 2026, dotada con un montante total de 501.997 euros, de los que 353.680 euros proceden del presupuesto del Parlamento, 59.150 euros se aportan desde la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y los restantes 89.167 euros del presupuesto de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Entre los proyectos beneficiarios de estas subvenciones en la convocatoria de este año destaca el de la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur, que recibirá la subvención de mayor cuantía entre las concedidas; en concreto, de 74.942,40 euros para un proyecto de "prevención de ceguera evitable en mujeres e infancia en Santchou, Camerún".

Por otro lado, la asociación Harambee había solicitado una subvención de 72.389,46 euros para un proyecto de "fortalecimiento de una red de cuatro centros de salud primaria para la prevención de la drepanocitosis infantil y el cáncer de cuello uterino en la periferia de Kinsasa", en la República Democrática del Congo, si bien por parte del Parlamento se ha propuesto que la subvención se reduzca a 51.864,56 euros, para lo cual se ha emplazado a dicha ONG a "reformular su proyecto o acreditar que dispone de los fondos necesarios para cubrir la diferencia de 20.524,90 euros" respecto al importe inicial citado.

Por su parte, la ONG Prodiversa-Progreso y Diversidad, se beneficiará de una subvención de 66.065,20 euros para el proyecto de 'Escuelas seguras y saludables: acceso al agua, saneamiento e higiene en Thiotte, Haití'.

Otro proyecto que recibirá una subvención del Parlamento en el marco de esta convocatoria --en concreto, de 57.749 euros-- es el de la ONG Pozos sin Fronteras, de 'Implementación de sistemas de agua potable en el municipio rural de Lena promoviendo un cambio de rol en la mujer y la implicación de las instituciones locales en el desarrollo comunitario', que se desarrollará en el país africano de Burkina Faso.

Una cuantía similar, aunque inferior a la anterior, de 51.484,51 euros, es la que recibirá del Parlamento la Fundación Amigos de Monkole, de Costa de Marfil, para el proyecto de 'Prevención y atención integral de la anemia falciforme en mujeres embarazadas y población vulnerable de Yamusukro'.

MÁS PROYECTOS

Otros proyectos que figuran en el listado de beneficiarios de esta iniciativa del Parlamento son el de la ONG África Arco Iris, que recibirá una subvención de 40.000 euros para la campaña de vacunación de la meningitis para niños de Costa de Marfil en 2026, y el de la Asociación Voluntariado Interculturalidad Desarrollo, Educación y Sostenibilidad desde el Sur (VidesSur), de 'Avicultura familiar sostenible para mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida en el cantón El Sauce', en Tonacatepeque, en El Salvador.

De igual modo, el Parlamento ha concedido una subvención de 29.000 euros a la Asociación Mol Beh Taa para el proyecto de 'Construcción de un aulario para impartir clases de primaria" en la escuela infantil 'Blas Infante', en Douassu (Gambia), otra de 28.429 euros para la ONG Escolares Sin Fronteras, para la iniciativa 'Un espacio para soñar', a desarrollar en Senegal, y otra más, de 28.000 euros, para la asociación 'El Mundo y África trabajan', para el proyecto de "construcción de un pozo manual de agua potable en la aldea de Ndocbele, en Camerún, también en África por tanto.

La relación de subvenciones concedidas incluye también una de 25.000 euros para la asociación Paz y Bien, para contribuir a un proyecto de 'Equipamiento de un quirófano menor como garantía de acceso de la población más vulnerable a una salud equitativa en el Corredor Seco de Guatemala, en cumplimiento del ODS --Objetivo de Desarrollo Sostenible-- 3'. Finalmente, el Parlamento ha acordado subvencionar con 13.350 euros el proyecto 'Educación y futuro: empoderamiento de menores y jóvenes en Beira, Mozambique', de la asociación Siloé Jerez.

Contra este acuerdo de la Mesa del Parlamento de concesión de subvenciones cabe interponer recurso de reposición ante el mismo órgano de gobierno de la Cámara, "con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" (BOJA), o "recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación" en el BOJA.