El Parlamento aprueba exigir responsabilidad civil a los partidos por delitos de sus miembros con abstención del PSOE-A

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de Ley de Ciudadanos (Cs), apoyada por PP-A, Adelante Andalucía y Vox, mientras que PSOE-A se ha abstenido, en la que se pide que la Junta demande al Gobierno central la reforma del artículo 120 del Código Penal y todos los cambio normativos necesarios para que se establezca la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos por los delitos que hayan cometido en el desempleo de sus obligaciones o servicios sus miembros.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Ciudadanos Teresa Pardo ha señalado los episodios de corrupción política "no solo han sido causa de gran parte de la pérdida de confianza de los ciudadanos respecto a sus representantes políticos, sino que han provocado, de forma evidente, la pérdida de recursos económicos para las arcas públicas".

En concreto, ha hecho referencia al caso de los ERE de Andalucía, en el que, a pesar de haber resultados condenados dos expresidentes y varios consejeros del Gobierno de la Junta de Andalucía, "la recuperación de las cantidades defraudadas se ven en peligro, al haberse retirado la Junta de Andalucía de la acusación particular en el procedimiento", sumando un monto total de 680 millones de euros y quedando 164 piezas separadas por juzgarse.

Según ha indicado, "no se trataba de un caso aislado" ya que la sentencia afecta a 21

exaltos cargos, de los que seis eran consejeros y dos expresidentes, y ha puesto pone el acento en que se trató de "una trama que utilizó el dinero público de los ERE para clientelismo y beneficio de entornos próximos".

Pardo ha señalado que "la lucha contra la corrupción política debe ser una máxima en la tarea de los poderes públicos y además debe ir acompañada de la consiguiente recuperación de las cuantías económicas sustraídas del erario público mediante actuaciones ilegales". Además, ha instado a que los partidos políticos, especialmente el PSOE, mejoren sus mecanismos de anticorrupción mediante funciones preventivas y de control.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Juan Pablo Durán ha replicado a la diputada de Cs que dejen de "mentir" y sean "rigurosos" porque la sentencia de los ERE, en sus 1.500 folios, en ningún momento habla de una "red clientelar" o de que las decisiones tuvieron que ver con decisiones adoptadas por el PSOE-A. "No existe un caso generalizado de corrupción", según ha sentenciado Durán, quien ha preguntado a Cs si no es corrupción política los tres cargos de ese partido implicados en la operación Enredadera de la comunidad Madrid.

Ha dicho que si de verdad Cs hubiera querido traer un debate serio para combatir la corrupción, habría planteado una proposición de ley con sus artículos. Ha indicado que las campañas "deshonestas y de difamación" no hará agachar la cabeza a los socialistas que han contribuido a modernizar a esta tierra. Durán ha expresado que se siente orgulloso de la gestión de los gobiernos del PSOE-A en Andalucía y de los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

El diputado del PP-A Pablo Venzal ha manifestado que su partido comparte el espíritu de la iniciativa en lo que supone que se repare el daño de las victimas y ha dicho que en el Código Penal ya recoge que los partidos políticos serán penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administrados de hecho o de derecho.

Venzal ha dicho que el derecho penal ya regula que los partidos políticos respondan ante los delitos cometidos contra la hacienda pública, contra la Seguridad Social, por cohecho, o por financiación ilegal, entre otros. Ha querido dejar claro que si alguien ha venido "a regenerar y dar transparencia" ha sido el PP.

La diputada de Adelante Andalucía Isabel Mora ha criticado que durante el debate de esta iniciativa se hable de "todo", menos de lo que persigue la proposición no de ley de Cs, en cuya su parte expositiva es "absolutamente deficiente" y no tiene "ningún sentido", al tiempo que lo que plantea es técnicamente una "barbaridad" y un "churro". Ha recalcado que la iniciativa no tiene "ningún sentido" y es absolutamente "demagógica, porque queda muy bien sumarse a la ola mediática de los ERE".

Ha manifestado que en el Código Penal ya se prevé la responsabilidad subsidiaria de los partidos por los hechos cometidos por sus representantes, y en este sentido ha dicho que no se entiende cuál es la reforma que plantea Cs, partido que tiene "muy poca credibilidad en materia de regeneración democrática".

El diputado de Vox Benito Morillo ha manifestado que la gestión de la Junta por parte del PSOE-A generó un "incesante goteo de casos de corrupción hasta el punto de ver condenados a dos presidentes y a una veintena de altos cargos". Ha denunciado que se gastaron millones de euros de los andaluces en "burdeles, juergas y retiros dorados para los amiguetes". "No estamos aquí para enriquecernos ni para pagar favores, sino que estamos para servir a España y los españoles y quien no tenga esa vocación de servicio que se marche ya", ha dicho.

También ha arremetido contra el PP, "que hizo del supuesto milagro económico español un milagro" para algunos, en referencia a los casos de corrupción que han afectado a este partido. Ha señalado que por casos de corrupción han sido detenidas unas 7.000 personas en este país en cuatro años, pero muy poco dinero ha sido recuperado.