El Parlamento aprueba PNL de Cs que pide al Gobierno renovar la financiación del Pacto contra la Violencia de Género

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) de Ciudadanos mediante la cual reclama a la Junta de Andalucía que demande, a su vez, al Gobierno "renovar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que finaliza en 2022" y ha proclamado que el Parlamento se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer "y aboga por continuar avanzando hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, con un respeto pleno de todos sus derechos".

Estos puntos de la iniciativa se ha aprobado con los votos a favor de PP, Cs, Unidas Podemos y ha recibido los votos contrarios de Vox.

El Parlamento ha avalado "reducir la brecha retributiva" entre mujeres y hombres con la búsqueda de "la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el empleo tanto en el sector público como en el privado" y evite "cualquier tipo de discriminación directa o indirecta por razón de sexo en el acceso al empleo; la promoción y la formación profesionales; los ascensos y las condiciones de trabajo, incluidos mecanismos que garanticen la neutralidad de los procesos selectivos respecto al sexo de los candidatos".

El Parlamento ha aprobado también demandar el refuerzo de los permisos y demás derechos de la legislación laboral para el cuidado y la atención de las responsabilidades familiares para hacer efectivo el derecho a la conciliación de mujeres y hombres.

La Cámara ha avalado la iniciativa de la PNL de Cs de solicitar al Gobierno "un plan estratégico de conciliación que permita potenciar la capacidad de elección de las mujeres, eliminar las trabas que obstaculizan su progresión profesional y fomentar la corresponsabilidad y la atención a los cuidados".

El texto aprobado promueve reclamar al Gobierno "articular bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las trabajadoras y trabajadores, por cuenta ajena o propia, que estén de permiso por maternidad o paternidad" y mantener la bonificación del 100% en "las cuotas de los contratos de sustitución con personas desempleadas para sustituirlos".

La PNL demanda al Gobierno "articular medidas de apoyo a la mujer rural" para propiciar el emprendimiento y el acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, mientras que en el punto quinto plantea que el Estado impulse la regulación del trabajo a distancia, el trabajo remoto o teletrabajo.

La iniciativa parlamentaria de Cs pide al Gobierno "establecer la universalidad y gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años".

La defensora de la iniciativa ha sido la diputada de Cs Concha González Insúa, quien ha asegurado que "toda mi vida he reivindicado que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad, pero tendiendo la mano a los hombres".

González Insúa ha sostenido que "Ciudadanos es un partido serio y sensato que se toma la conquista de la igualdad como una prioridad de primer nivel", en la que "no caben las posiciones ideológicas, ya que solo hacen daño al objetivo común", y ha abogado por "remar todos juntos en la misma dirección hacia un feminismo plural y abierto de todas las mujeres".

La parlamentaria de Ciudadanos le ha pedido al PSOE que deje esa "igualdad de boquilla que tanto promulga" porque "la bandera de la igualdad es de todos y todas por igual, por eso se llama igualdad", antes de elogiar el trabajo y los avances que ha realizado la Consejería de Igualdad de Cs en materia social.

"Aquellos avances que durante muchos años no supieron hacer ninguno de los gobiernos anteriores socialistas, dejando el 75% de las ayudas para violencia de género sin ejecutar y relegando la conciliación a un segundo nivel, algo que para nosotros es transversal y prioritario", ha espetado Insúa.

PSOE: LAS MUJERES, MONEDA DE CAMBIO PARA CONTENTAR A LA ULTRADERECHA

La parlamentaria socialista Carmen Dolores Velasco ha afirmado que el Gobierno de PP y Cs ha utilizado "a las mujeres como moneda de cambio para contentar a la ultraderecha" para considerar que "han claudicado con agrado" tras poner de manifesto la relevancia de las mujeres andaluzas en el total de víctimas de violencia de género al apuntar que son el 20% del total de asesinadas.

Velasco, tras subrayar que han aceptado "sustituir la violencia de género por violencia intrafamiliar", en referencia a una exigencia de Vox, y lamentar que "han entrado en ese juego", ha acusado al Gobierno andaluz de "recortar en recursos pese a contar la mayor financiación contra la violencia de género", por lo que ha instado a "pedir perdón por estos años de retroceso" y remarcar que "han tardado tres años para aprobar un Plan Estratégico y lo hacen ahora cuando ya son las elecciones". "Son las marionetas de Vox", ha remachado su intervención.

La diputada del PP Virginia Pérez, quien ha reconocido que "siguen existiendo diferencias, aunque nos queramos refugiar en el artículo 14 de la Constitución", ha defendido que fue "un Gobierno del PP capaz de conseguir un acuerdo para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 que se suscribió en el Congreso y el Senado" y ha asegurado que "en el PP creemos que la mejor herramienta es el empleo, es la manera más eficaz de trabajar por la igualdad de oportunidades".

Pérez ha esgrimido que bajo un Gobierno del PP se alcanzó "la cifra record de 8,5 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social" y ha recordado que "los índices de igualdad nos colocaban a España como el quinto país en bienestar y hoy estamos mucho más abajo".

La parlamentaria del PP ha advertido que queda "gran distancia que recorrer" tras subrayar que "las mujeres tienen salarios más bajos y dificultades para alcanzar puestos de responsabilidad" y ha apostado por "seguir seguir avanzando en la corresponsabilidad en los cuidados en las familias para repartos equilibrados de hombres y mujeres".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ana Naranjo, ha subrayado que de los 10 puntos que integran la PNL "tan sólo dos se centran en Andalucía" para subrayar que el resto son exigencias dirigidas al Gobierno y colegir que "perdemos la oportunidad de hablar de su gestión, de las políticas para avanzar en ese feminismo liberal", tras poner de manifiesto la ausencia en el debate de la propia consejera Rocío Ruiz, aun cuando ha reconocido que suele ser una habitual en los debates de igualdad.

La portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas, ha expresado que "nos oponemos a una Gestapo de género" tras rechazar "el feminismo supremacista" que ha atribuido a "mujeres vengativas, revanchistas que no nos representa a las mujeres andaluzas madrugadoras, iguales en derechos y obligaciones a los hombres", por lo que ha reiterado que "el feminismo radical no representa a las mujeres andaluzas, no somos una colmena, tenemos identidad propia".