El Parlamento pide dotación de medios necesarios en centros docentes y reconoce labor de la comunidad educativa

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha reconocido este jueves el esfuerzo de la comunidad educativa para el inicio del curso escolar y ha pedido que todos los centros cuenten con los medios necesarios para evitar contagios de coronavirus.

Así se recoge en una proposición no de Ley del PSOE-A, que ha sido aprobada parcialmente. Los puntos que se han aprobado han contado con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos y Adelante Andalucía, mientras que Vox la ha rechazado en su totalidad.

En virtud de los puntos aprobados, la Cámara ha instado a la Junta a reconocer el papel de la comunidad educativa por la dedicación mostrada y los esfuerzos realizados durante el confinamiento y el tercer trimestre del pasado curso, así como por los esfuerzos llevados a cabo hasta el momento por el inicio del presente.

Asimismo, se ha pedido a la Junta dotar de suficientes mascarillas y los elementos necesarios para la higiene y seguridad para cubrir las necesidades de toda la comunidad educativa, incluyendo alumnado, profesorado y demás personal profesional que preste servicios en los centros educativos.

Se ha pedido que la Junta realice un verdadero diagnóstico de las necesidades surgidas en las familias a raíz de la pandemia, tanto académicas y de apoyo y refuerzo educativo; como tecnológico y de conectividad, teniendo en cuenta que sería probable que se diera un nuevo escenario de enseñanzas mixtas y de semipresencialidad durante el curso, en función de la situación sanitaria.

Asimismo, el Parlamento ha pedido al Gobierno andaluz que se garantice la prestación de servicios escolares complementarios, especialmente del servicio comedor, para la población infantil en riesgo de vulnerabilidad, durante todo el presente curso escolar.

En cambio se ha rechazado, en este caso con el voto en contra de PP-A, Ciudadanos y Vox, que la Junta financie con gastos correspondientes a la comunidad autónoma las labores extraordinarias de higiene, limpieza y desinfección diarias de los centros educativos dependientes de ayuntamientos, en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), por entender que "vienen provocadas por el cumplimiento de las normas emanadas de la Junta para hacer frente al Covid-19 y exceden de la competencia ordinaria del mismo".

Igualmente, se ha rechazado que la Junta dote de financiación las obras de infraestructuras que se consideren oportunas para la adecuación de los espacios en los centros a las nuevas circunstancias sobrevenidas; además de costearla realización de PCRs y pruebas de detección de forma periódica y preventiva al personal de los ayuntamientos que desempeña su labor en los centros y al personal de los servicios complementarios --transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares--.

En defensa de la iniciativa, Beatriz Rubiño ha sostenido que el apoyo a la comunidad educativa de la Junta, durante esta pandemia, "está siendo nulo", para lamentar que si bien profesorado, alumnado y familias hicieron un esfuerzo "ímprobo" durante el confinamiento por mantener la actividad formativa, "hoy siguen soportando una grave situación de incertidumbre no sintiéndose además acompañados por el Gobierno ni por la Consejería que, claramente, no está sabiendo estar a la altura de lo que la ciudadanía necesita y espera de ellos".

"El departamento responsable de garantizar la tranquilidad y seguridad a toda la comunidad educativa estuvo y está desaparecido", ha lamentado la diputada del PSOE-A, que ha censurado el "caos" que está provocando la Consejería de Educación. A juicio de Rubiño, el Ejecutivo de Moreno "evita ejercer sus competencias y hace recaer todas sus responsabilidades sobre los equipos directivos, sin prestar a cambio ningún apoyo, así como sobre los ayuntamientos andaluces" que, a su juicio, son "los grandes olvidados en esta pandemia".

GRUPOS

Por su parte, el diputado del PP-A Ángel Ruiz Ortiz ha manifestado que la realidad ahora es que de los 7.099 centros docentes andaluces, sólo seis están "en un cese temporal de la actividad presencial" y sólo el 0,05 por ciento de las aulas están afectadas. Ha señalado que entre el "caos" que dibuja el PSOE-A y ese riesgo cero que no existe, la situación real es que sólo un 0,05 por ciento de las aulas se ha visto afectada.

Ha denunciado que los socialistas no han parado de "meter miedo" a las familias y a la comunidad educativa, vaticinando un "caos absoluto" en la educación que no se ha producido. Ha indicado que la comunidad educativa no está en esa estrategia del PSOE-A, sino que está en sacar adelante el curso y las clases.

En nombre de Cs, María del Mar Sánchez ha aclarado al PSOE-A que el curso escolar "lleva en marcha más de un mes" y que las propuestas que plantea "ya se están realizando o estás realizadas", defiendo que ahora "toca dar tranquilidad a toda la comunidad educativa". Además, ha considerado que la incitativa no es "una crítica constructiva" porque los socialistas "vuelven a tirar del panfletismo político de siempre: no lo hicieron cuando estaban gobernando".

Luzmarina Dorado, de Adelante, ha defendido que la educación andaluza "necesita más aulas y menos alumnos dentro de ellas, organizarse con los ayuntamientos para buscar nuevos espacios y una persona de enfermería en cada centro". "Se necesitaban certezas, no improvisación ni dejadez", ha afeado a la Junta para apuntar que las medidas "han llegado tarde y el riesgo sigue siendo muy tangible", todo antes de reprochar al PSOE-A que presente a esta iniciativa cuando le responsabiliza de la situación en la que se encuentra el sistema educativo por su anterior gestión.

Por último, el parlamentario de Vox Eugenio Moltó ha acusado al PSOE-A de presentar iniciativas que "no son otra cosa que cortinas de humo para tapar la gestión negligente que el Gobierno central está haciendo de la pandemia, un despropósito y un insulto a la inteligencia". Además, ha señalado que la PNL "llega tardísimo" porque las clases empezaron hace semanas y contempla medidas que "ya se están aplicando" en Andalucía, toda vez que ha asegurado que para Vox, "no es creíble ni la iniciativa ni el PSOE-A".