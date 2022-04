El Parlamento pide a la Junta a iniciativa de Vox apoyada por PP y Cs poner a las familias en el centro de sus políticas

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, a iniciativa de Vox y con los apoyos de PP-A y Ciudadanos (Cs), instar al Consejo de Gobierno de la Junta a "convertir a las familias en el centro de las políticas públicas, para que se tengan en cuenta sus necesidades".

Para ello, "se incluirá un estudio que evalúe el impacto de cualquier norma en la vida de las familias", según ha pedido el Parlamento a la Junta en el marco de una proposición no de ley (PNL) que el grupo parlamentario de Vox ha defendido este jueves en el Pleno de la Cámara, relativa a políticas destinadas a las familias, la natalidad y la conciliación, y de la que se han aprobado cuatro de sus 13 puntos gracias al apoyo de PP-A y Cs, mientras que el resto han sido rechazados.

De igual modo, en virtud de estos apoyos, y pese al voto en contra de PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía, que se han opuesto a toda la iniciativa, el Parlamento ha acordado instar al Gobierno andaluz para que, a su vez, inste al de España "a la creación de una Conferencia Sectorial de la Familia que establezca planes específicos de cooperación entre las diferentes comunidades autónomas y la Administración General del Estado, procurando la supresión de duplicidades y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos destinados a esta materia".

De igual modo, el Parlamento ha acordado instar al Gobierno andaluz para que a su vez inste al de España "a la reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, con el objeto de actualizar y mejorar la acción protectora en beneficio de este colectivo".

Por último, en virtud de los apoyos de PP, Cs y Vox, el Parlamento ha acordado instar al Gobierno de la Junta a "incluir en el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía preguntas específicas que permitan analizar la situación de las familias y de las mujeres, y de los posibles impedimentos que se encuentran a la hora de tener hijos, y a que la Secretaría General de Familias analice la situación problemática de la natalidad en Andalucía y elabore un informe anual, a partir de datos fiables actualizados y contrastados".

El resto de puntos de la iniciativa han sido rechazados y sólo han contado con el apoyo de Vox, salvo uno relativo a pedir a la Junta "campañas institucionales de sensibilización, promoción y concienciación sobre la importancia de la familia y la maternidad, y que, además, promuevan la conciencia de la opinión pública acerca de la gravedad del invierno demográfico", que tampoco ha salido aprobado pero que sí ha contado con el respaldo del PP-A, pero con el rechazo de Cs, PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía.

"SUICIDIO DEMOGRÁFICO"

En defensa de la iniciativa, el parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha sostenido que con esta PNL su grupo pretendía "buscar el mayor consenso posible", y por eso ha rogado a los parlamentarios que "se centren y pongan atención en lo que realmente" plantean en ella, donde "la línea de salida es la caída de la natalidad", teniendo en cuenta que "el número de nacimientos ha descendido a cifras de mediados del siglo pasado", según ha advertido el diputado, que ha alertado así de "un verdadero suicidio demográfico".

Ante esa "grave crisis demográfica de funestas consecuencias socioeconómicas a corto y medio plazo, y de supervivencia biológica a largo plazo" a la que se enfrenta España, y, ante ese "invierno demográfico", desde Vox han defendido que las acciones de los poderes públicos "han de centrarse, en esencia, en el apoyo al matrimonio y a la familia, y más específicamente, en el fomento de la natalidad".

Además, han subrayado que "otro lastre para la natalidad es el aborto", y al respecto han advertido de que "en España son escasas las ayudas a madres embarazadas", y por eso "muchas se ven obligadas a abortar", y han alertado del "problema" de la "tardía incorporación al trabajo de los jóvenes y la precariedad de los salarios".

LOS GRUPOS CRITICAN LA INICIATIVA

En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Noelia Ruiz ha justificado su voto en contra a esta iniciativa "tan ideológica que se sitúa a la derecha de la ultraderecha", y ha remarcado que, "afortunadamente, en este país se han producido avances legislativos" que permiten que, "a pesar de PP, Cs y Vox, hoy en España una persona se puede casar con quien quiera".

También ha reprochado a Vox que se meta en el "derecho a decidir de las mujeres" sobre su maternidad, y ha concluido alertando de que "la ultraderecha está vulnerando los derechos de las mujeres en Andalucía con la complicidad" del Gobierno de PP y Cs.

Por su parte, el diputado del PP-A Alfonso Candón ha criticado que la iniciativa no realiza "radiografía alguna de la situación de la familia en Andalucía", aunque eso "no desvirtúa el contenido" de la misma ni "condiciona" su postura ni la del Grupo Popular, y ha considerado que habría sido oportuno que la iniciativa se planteara directamente al Gobierno de España, porque sus dos principales puntos afectan a "competencias estatales".

Además, el representante del PP-A ha señalado que "echa en falta" en la iniciativa que atienda a las familias monoparentales, y ha concluido reprochando a Vox el "flaco favor" que "le hicieron a las familias" andaluzas al no apoyar el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022.

En representación de Cs, su portavoz adjunto, Julio Díaz, ha sostenido que "no es verdad" que Vox busque con esta iniciativa "el mayor consenso posible", porque "están en su batalla ideológica y electoral", y han traído al Parlamento una PNL "de máximos, sesgada, plagada de prejuicios, reduccionista", que "huele un poco a retrógrada y antigua", en la que "no han admitido enmiendas" y con la que "dejan atrás a muchos modelos de familia" y "se centran" en una especie de familia ideal propia "de 'La casa de la pradera'", según ha criticado el diputado.

Finalmente, la portavoz adjunta del grupo Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha criticado que la iniciativa de Vox está "cargada de ideología, propaganda y contradicciones", y que en ella "no hablan de las familias monoparentales, que no casan con su modelo de familia tradicional", pero que "suponen un 11% de las familias" actuales, según ha subrayado la diputada, que también ha afeado que la iniciativa no plantea "ninguna medida" para las familias homosexuales, y ha criticado que, en cambio, "vienen a poner el foco de nuevo en las mujeres que abortan y en los derechos que tenemos las mujeres libremente".