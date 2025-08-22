El Parlamento rechaza con votos del PP-A convocar un Pleno en agosto sobre incendios forestales y la Mezquita de Córdoba

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha rechazado este viernes, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A en todos los casos, convocar un pleno extraordinario, este mismo mes de agosto, a solicitud de grupos de la oposición para acoger comparecencias del Gobierno de Juanma Moreno sobre asuntos como los incendios forestales registrados este verano en Andalucía y el fuego que se originó el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

En concreto, la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la cámara autonómica en periodos vacacionales como el actual del mes de agosto--, ha votado solicitudes de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía para convocar un Pleno extraordinario con comparecencias de los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, sobre los incendios forestales registrados este verano en Andalucía, y de manera específica sobre los que han tenido lugar en el término de Tarifa.

Por otro lado, la Diputación Permanente ha rechazado, también con los votos del PP-A, otras solicitudes de los citados grupos de oposición de izquierdas para convocar un Pleno extraordinario con una comparecencia de la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, sobre el incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

En el transcurso del debate de estas solicitudes de Pleno extraordinario, que se han abordado de forma unificada aunque se han votado por separado, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha justificado el voto en contra del PP-A a estas peticiones de la oposición argumentando que no veía "necesidad que justifique" la convocatoria de un pleno extraordinario como el solicitado por dichos grupos.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha anunciado durante el debate de estas iniciativas que, si se rechazaba la convocatoria de ese Pleno extraordinario, como ha acabado sucediendo, su formación va a solicitar la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento "para estudiar cómo se está gastando el dinero en la prevención de los incendios en Andalucía" por parte del Gobierno de la Junta.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))