El Parlamento rechaza con los votos de PP-A y Vox tramitar la ley sobre movilidad sostenible de Por Andalucía

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A y Vox, tomar en consideración la proposición de Ley andaluza de movilidad sostenible registrada por el grupo Por Andalucía, que contaba con el criterio contrario del Consejo de Gobierno, y que ha sido apoyada en la Cámara autonómica por el PSOE-A y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

En concreto, el Ejecutivo andaluz del PP-A expresó su posicionamiento contrario a la tramitación de esta iniciativa legislativa de Por Andalucía mediante un acuerdo adoptado el pasado 25 de febrero en el que justificaba su "criterio desfavorable" a que esta proposición siguiera adelante en el Parlamento "por la falta de un análisis de impacto económico y de un estudio comparado de impacto normativo que evalúe su interacción con la legislación existente".

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, explicó el pasado mes de enero, cuando presentó esta iniciativa en una atención a medios durante una visita a Granada, que dicha proposición de ley busca "situar a la región en la vanguardia de las políticas sostenibles de transporte y lucha contra el cambio climático".

Se trata, según han defendido desde Por Andalucía, de una propuesta legislativa que "responde a la urgente necesidad de avanzar hacia un modelo de movilidad más ecológico, accesible y eficiente que beneficie a la ciudadanía y al medioambiente".

La proposición de ley objeto de debate constaba de 39 artículos distribuidos entre seis títulos, así como de cinco disposiciones adicionales, dos transitorias y cuatro finales.

En su exposición de motivos, Por Andalucía reivindica la necesidad, a su juicio, de esta ley de Movilidad Sostenible en el "momento actual" para "avanzar en una nueva cultura donde la ciudadanía sea el eje central sobre el que giren las políticas públicas", y con el objetivo de "paliar en la mayor medida posible los efectos negativos de la movilidad, promoviendo un transporte más ecológico".

Desde Por Andalucía defienden que "las nuevas infraestructuras viarias deben cumplir la función de soporte a una movilidad verdaderamente sostenible orientada a satisfacer necesidades vitales de la ciudadanía, aportando una mejora sustancial a su salud, a su seguridad y a su mejor y mayor sociabilidad con la comunidad", para lo cual plantea en su ley "medidas correctoras de una gran incidencia, involucrando al conjunto de la sociedad y de los poderes públicos".

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, se ha encargado de defender este miércoles ante el Pleno esta iniciativa que, según subrayó cuando la presentó ante los medios de comunicación, incluye "medidas concretas" como la creación de planes de movilidad urbana sostenible, la promoción del transporte público y no motorizado, y el desarrollo de áreas logísticas intermodales para mercancías. Además, aboga "por incentivar el uso de vehículos de bajas emisiones y potenciar infraestructuras para peatones y bicicletas".

La ley planteada por el grupo Por Andalucía también establecía "mecanismos para evaluar y financiar estas políticas, asegurando un impacto positivo a largo plazo en el entorno y la salud pública".

PP-A: UNA LEY QUE "NO HAY POR DÓNDE COGERLA"

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Celia Santiago ha justificado el voto contrario de su grupo a la tramitación de esta ley "por multitud de motivos", tanto de forma como de fondo, según ha añadido antes de tachar esta iniciativa de Por Andalucía de "innecesaria, deficiente desde el punto de vista técnico y jurídico, desleal institucionalmente hablando y obsoleta", así como ha sostenido que llega "tarde" y "no hay por dónde cogerla".

En esa línea, ha defendido que "actualmente ya se está redactando la Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte Sostenible 2030" que busca "sentar las bases de una futura iniciativa legislativa andaluza sobre la materia objeto de esta proposición de ley", que, de esta manera, "ya está suficientemente atendida por el Gobierno andaluz" de Juanma Moreno, según ha concluido.

PSOE-A APOYA LA INICIATIVA

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Fernando López Gil ha defendido que la ley que ha propuesto Por Andalucía "es necesaria" en esta comunidad y debería aprobarse, y ha lamentado que "parece que, mientras gobierne el PP en Andalucía, no tendremos una ley de movilidad sostenible" en la comunidad, pese a que "la movilidad es el elemento más estructurante en el desarrollo urbano y territorial de cualquier espacio", y "cuando hablamos de movilidad sostenible hablamos fundamentalmente de urbanismo, de desarrollo urbano y de ordenación del territorio".

En esa línea, ha lamentado que el actual Gobierno andaluz del PP-A "siempre nos falla cuando tiene que pensar en el futuro", y lo hace también este miércoles "negando la tramitación de esta ley" que debería servir de "grito para hacer las cosas de manera diferente", y ha concluido declarándose "convencido" de que, "dentro de unos meses", se podrá llevar al Parlamento "una nueva ley" para una "movilidad sostenible y amable de Andalucía" de la mano del Gobierno que, según ha augurado, presidirá en la Junta la líder del PSOE-A, María Jesús Montero.

Finalmente, el diputado de Vox Antonio Sevilla ha considerado que esta proposición de ley "de la izquierda radical" es "un eco de la Agenda 2030" a la que se opone su grupo, y "un espejismo disfrazado de modernidad que en realidad es una trampa para empobrecer a nuestras clases medias".

En esa línea, ha advertido de que "estas políticas de movilidad sostenible son en realidad un paquete de restricciones disfrazadas de buenas intenciones", que "no resuelven nada, pero nos cuesta mucho" en términos de "dinero", de "derechos" y de "libertad", y ha concluido defendiendo que "Andalucía necesita una movilidad que no nos separe, que nos una, que sirva para todos" y "no sólo para unos privilegiados con coche eléctrico".