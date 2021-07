El Parlamento reclama que el Gobierno cree un fondo para compensar la "infrafinanciación" de Andalucía

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha instado este jueves a la Junta a que demande al Gobierno central la creación y dotación de un fondo transitorio de nivelación, que compense la "infrafinanciación" de Andalucía con entre 800 y 900 millones, mientras se consensua la reforma de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Así se recoge en una proposición no de ley del PP-A aprobada por el Pleno, que ha sido apoyada en su totalidad por Ciudadanos (Cs), mientras que PSOE y Unidas Podemos la han respaldado parcialmente y Vox la ha rechazado en su totalidad.

La Cámara ha instado a la Junta a que demande al Gobierno central que convoque antes de finalizar el mes de julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al objeto de tratar la reforma del sistema de financiación autonómica y para que el Ejecutivo nacional presente un modelo para su estudio por parte de las comunidades autónomas fundamentado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos tal y como constaba en el Dictamen aprobado el 9 de marzo de 2018.

Otra demanda consiste en que Gobierno central apruebe los mecanismos que sean necesarios para impedir que se produzca el desajuste económico-financiero resultante del saldo negativo que se generará en 2022 y 2023, cuando se calcule la liquidación definitiva con respecto a las entregas a cuenta recibidas en 2020 y 2021 por la Andalucía y entidades locales andaluzas, así como el pago del IVA pendiente con las mismas.

Asimismo, se ha pedido a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que con cargo a parte de la financiación extraordinaria para comunidades autónomas, dotada con 13.486 millones de euros y prevista para 2021, se cree un fondo de nivelación que compense a las regiones infrafinanciadas en términos de habitante ajustado, y del que se asigne a Andalucía 2.800 millones de euros. Se ha demandado además que el Ejecutivo nacional otorgue una verdadera participación a la comunidad autónoma y entidades locales en el diseño y reparto del Plan Next Generation UE y del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, de manera que se permita un diseño y ejecución de las medidas coordinado, ágil y transparente.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Adolfo Molina ha manifestado que el actual sistema de financiación "perjudica objetivamente a Andalucía" y además los recursos extraordinarios aprobados por el Gobierno de la Nación para paliar los efectos de la pandemia en la financiación de las comunidades autónomas, han perpetuado el "agravio al mantener una inequidad horizontal en el reparto".

Ha añadido que cuando se han articulado desde el Gobierno de España mecanismos de refuerzo de financiación autonómica, como el fondo Covid, el reparto se ha realizado en base a criterios "unilaterales que han perjudicado de nuevo a Andalucía y mantenido el agravio, claro ejemplo de ello fue la distribución del fondo Covid del ejercicio 2020 en el que Andalucía recibió una financiación media por habitante de 261 euros frente a la media de España de 340 euros por habitante".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez, que ha apuntado que el CPFF se va a reunir en muy pocos días, ha expuesto que el Gobierno del PP gestionó el actual sistema de financiación sin que hubiera ninguna "crítica" por parte de los populares andaluces ni ninguna denuncia de infrafinanciación de Andalucía. Ha defendido que el actual Ejecutivo nacional "se ha desvivido por esta tierra", como por el resto de los territorios, y ha hecho todo lo posible por evitar el colapso de los servicios públicos andaluces en la actual crisis. Ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez, en todo momento, ha repartido los fondos públicos con equidad y con justicia.

"Tendrían que reconocer el esfuerzo ingente que ha hecho el Gobierno con Andalucía", ha dicho Jiménez al PP-A, apuntando que si no lo hacen es "deslealtad". "No pasa nada por reconocer que el Gobierno ha sido leal y ha acudido en auxilio de Andalucía, en beneficio de los ciudadanos", ha indicado.

El parlamentario de Ciudadanos Julio Díaz ha criticado la "deslealtad institucional" del Gobierno central con Andalucía, desoyendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Ha indicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es una fuente "inagotable de privilegios y de desigualdades en este país", porque ha "claudicado ante los nacionalistas e independentistas" con tal de que el PSOE siga "atornillado en el poder".

La portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha replicado al Grupo Popular que la idea del "agravio permanente" por parte del Gobierno a Andalucía "no se sostiene", y en esa línea ha defendido que el reparto de los Fondos Covid entre comunidades autónomas se llevó a cabo, en general, "en atención a la incidencia de la pandemia", siguiendo un modelo de reparto que fue "avalado en el Congreso de los Diputados con el voto a favor del PP", un partido que, según ha criticado, está en España "echado al monte, no quiere arrimar el hombro, no tiene visión de Estado" ni promueve el consenso.

El diputado de Vox Benito Morillo ha lamentado que la relación entre la Junta y el Gobierno central sea de "discordia y desentendimiento", a lo que se suma la "ignorancia" del Ejecutivo nacional "socialcomunista, que sólo se dedica a mirarse el ombligo", y ha expresado que la actual situación de esta comunidad dista de esa "imagen idílica" que trata de transmitir el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. A su juicio, el supuesto "gobierno del cambio no es muy distinto del anterior".