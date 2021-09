El Parlamento reclama medidas urgentes del Gobierno central para abaratar el precio de la luz

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha reclamado este jueves medidas urgentes del Gobierno central para abaratar el precio de la electricidad.

Esta petición se recogía en sendas iniciativas defendidas por PP-A y Ciudadanos. La iniciativa del PP-A ha contado con el apoyo de Vox y con el rechazo de PSOE-A y Unidas Podemos, mientras que Ciudadanos (socio en la Junta) se ha abstenido en los puntos relativos a las medidas para abaratar el precio de la luz, algunos de los cuales no han salido adelante por no contar con mayoría.

En cambio, la iniciativa de Cs ha sido aprobada en su totalidad, al contar con los votos de PP-A, PSOE-A y Vox, mientras que Unidas Podemos se ha abstenido.

El PP-A pedía en su iniciativa que la Junta reclamara al Gobierno central que, ante la desproporcionada subida del precio de los suministros energéticos a las familias y empresas, adopte de manera urgente las reformas y medidas necesarias para abaratar la factura de la electricidad a los españoles, en especial con un cambio en la tarifa regulada, sacando los costes no eléctricos de la misma. Una de las medidas que ha salido adelante se refiere a fijar el IVA temporal y prudencialmente en 5,5%, como en países vecinos al nuestro, hasta tanto se acometan las reformas necesarias que abaraten el suministro energético. En cambio, han sido rechazadas medidas como la supresión o reducción drástica del impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía electricidad y del impuesto del 5,11% a la electricidad.

En virtud de la iniciativa de Cs se ha instado a la Junta a que reclame al Gobierno de España que "impulse un Pacto de Estado por la Energía, que conmine a todos los actores políticos a trabajar por la reforma del mercado eléctrico español, y evite soluciones basadas en parches cortoplacistas que no aborden los problemas estructurales del mismo, y que incluya, al menos", una serie de medidas.

En concreto, entre esas medidas se reclama la creación de "una Mesa de la Energía en la que estén representados actores políticos, sector energético y sociedad civil, con el objetivo de escuchar todas las voces y estudiar soluciones técnicas y realistas, con perspectiva comparada, para atajar los problemas de nuestro mercado eléctrico".

La Cámara también ha demandado una "reforma integral de la fiscalidad de la energía que aborde no solo la bajada al 10% del IVA en la factura eléctrica y el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, sino la totalidad de tributos que afectan al sistema energético, de manera que se eviten dobles imposiciones innecesarias y se den las señales adecuadas a consumidores y empresas".

DEFENSAS DE LAS INICIATIVAS

La presidenta del Grupo Popular, Loles López, ha manifestado, en defensa de la iniciativa del PP-A, que esta subida de la luz viene ocurriendo durante todo el año hasta que se ha llegado a unos límites insostenibles que han puesto de manifiesto que, durante muchos meses, el Ejecutivo nacional no ha hecho "absolitamemnte nada" y ahora quiere poner "el parche".

"A la hora de meter la mano en el bolsillo, el Ejecutivo nacional no deja a nadie atrás", según ha indicado Loles López, quien ha apuntado que hoy en España hay que "ser rico para poder pagar el recibo de la luz" y se ha preguntado qué pensarán los españoles que no pueden pagar el recibo de la luz y escuchan al presidente español, Pedro Sánchez, hablar de resolver los problemas de los españoles de 2050. Ha agregado que a lo largo de estos años, no sólo se ha producido la subida en el precio de la electricidad, sino también en el gas y los hidrocarburos, todo ello repercutiendo en los ciudadanos.

En defensa de la iniciativa de Cs, el parlamentario Julio Díaz ha subrayado que, "desde la liberalización del sector eléctrico y, especialmente desde finales del año 2020 hasta la fecha, el precio del mercado mayorista de la electricidad en España está marcando precios desorbitados e inasumibles para las economías de los consumidores y de las empresas españolas".

Ha sostenido que durante este verano "se ha demostrado claramente" que la reforma de la factura de la luz "corre el riesgo de tener un impacto profundamente regresivo, donde el incremento de la factura de los hogares más vulnerables sirva para sufragar las inversiones en autoconsumo y movilidad eléctrica de los hogares que ya cuentan con mayores recursos".

En esa línea, el representante de Cs ha advertido de que "el encarecimiento de la factura eléctrica ha supuesto un duro quebranto económico para los ciudadanos que presenten una mayor vulnerabilidad", así como ha subrayado que "esta situación se agrava con determinados consumidores y colectivos sociales que, como consecuencia de sus circunstancias personales, deben hacer un uso importante de la electricidad", como es el caso del "colectivo de la discapacidad".

POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del

PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha señalado que "la subida continua de los precios" de la electricidad "se está produciendo en toda Europa", si bien "el Gobierno español está actuando y lo hace antes que otros países europeos, en una muestra de responsabilidad y liderazgo".

Ramírez de Arellano ha enumerado las diversas iniciativas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, entre las que ha citado la prórroga de la suspensión de la renta de producción de energía eléctrica, la reducción del impuesto especial de la electricidad, o la rebaja de los tipos impositivos como el IVA del 21 al 10%, para proclamar que "el Gobierno actúa y es proactivo", que ha opuesto a que "el Gobierno andaluz se caracteriza por la inacción y la falta de coherencia".

El parlamentario del PP-A Pablo Venzal ha respaldado la PNL de Cs y ha dicho que los 'populares' comparten "la integridad de sus seis puntos", si bien les "hubiera gustado que hubiera entrado más a fondo en las propuestas", según ha apostillado. En esa línea, ha defendido que "se pueden hacer reformas" en distintos aspectos relativos al coste de la factura eléctrica "desde la valentía y desde el pacto", sin "faltar a la verdad a los ciudadanos", y ha apuntado que "todos tienen parte de culpa" de la situación actual, y "puede que" por parte del PP "nos equivocamos en el déficit tarifario".

En representación de Unidas Podemos por Andalucía, su portavoz adjunto, Guzmán Ahumada, ha criticado que en el Pleno de este jueves se viva una "doble sesión de luz" porque "los dos grupos que sustentan al Gobierno" andaluz --PP y Cs-- "han sido incapaces de presentar una misma iniciativa" al respecto. Además, ha reprochado a Cs que "en ningún momento" en su PNL "se ha centrado en lo importante, que es que el precio del recibo de la luz se basa en los costes de energía, las tarifas y los impuestos", y al respecto ha subrayado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no ha creado ningún impuesto que repercuta en el recibo de la luz", mientras que el anterior Ejecutivo del PP "subió el IVA del 10 al 21%".

Por último, el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha expresado el apoyo de su formación a esta iniciativa, pero ha acusado al resto de grupos parlamentarios de haberse "plegado al consenso progre de la Agenda 2030 y a la religión climática", lo que "se traduce en que se cierran centrales térmicas" en España dejando a trabajadores en paro, mientras a su vez "se abren en otros países". Todo ello, según ha añadido, "lleva un coste y una indemnización, que va en concepto de déficit tarifario, que se paga en la factura de la luz", según ha advertido el parlamentario, que ha acusado a Podemos de ser "culpable de que se pague la luz más cara de la historia" de España, y ha concluido reclamando "soberanía energética".