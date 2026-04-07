El parque Andrés de Vandelvira de Jaén acoge un acto para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano

Ceremonia del río en el acto con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Andrés de Vandelvira de Jaén, en el Bulevar, ha sido el escenario elegido por el Ayuntamiento para celebrar este martes el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Ha contado con las concejalas de Cultura, María Espejo, y de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, entre otros miembros de la Corporación local; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Francisca Medina, y las presidentas de la Asociación de Mujeres Sinando Kalí y de la Fundación Secretariado Gitano, María del Carmen Carrillo y Guadalupe Revueltas, respectivamente.

Espejo ha destacado "el trabajo constante del pueblo jiennense por reivindicar los derechos del pueblo gitano" y en este contexto ha subrayado que es deber del Consistorio "seguir trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades, combatir los prejuicios y construir una ciudad donde nadie quede atrás".

Además, ha recordado la conmemoración en 2025 de los 600 años de presencia del Pueblo Gitano en España, "una efeméride que en Jaén tiene una raíz histórica muy concreta: la llegada documentada en tiempos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo", según ha informado el Ayuntamiento.

"Desde entonces, el Pueblo Gitano forma parte inseparable de la identidad, la historia y la riqueza cultural de Jaén", ha afirmado la concejala. Por tanto, ha destacado que en esta jornada "se reconoce la aportación invaluable del pueblo gitano" a la sociedad, con "su cultura, su lengua, su arte y sus valores".

La edil de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ha recordado que en ciudades como Jaén "existe un compromiso con el pueblo gitano" y ha aludido al plan municipal "que se desarrolla con responsabilidad, paso a paso, dando cumplimiento a medidas que buscan mejorar la vida de las personas".

Se trata, según ha añadido, de "un compromiso que sigue creciendo con la reciente aprobación del consejo local de pueblo gitano y que muy pronto quedará constituido". "Es justo reconocer el papel fundamental de las asociaciones de personas gitanas que han hecho posible que en Jaén hayamos podido celebrar el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica", ha declarado.

Díaz también ha aprovechado además para hablar de "la importante labor de los servicios sociales que trabajan desde lo cotidiano, día a día con familias gitanas apoyando procesos de inclusión, garantizando la puesta en marcha de proyectos y construyendo oportunidades reales".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Sinando Kalí ha defendido "la convivencia, el amor y respeto en un día como este de celebración, porque en 1971, en Londres, se definió la identidad cultural moderna del pueblo gitano".

Desde entonces, "los gitanos siguen sufriendo, a excepciones de personas valientes" y ha reconocido a instituciones como Guardia Civil y Cruz Roja "que han salvado y tratado al pueblo gitano como uno más". Además, ha agradecido "a las personas que forman la comisión del Plan local de la Comunidad Gitana que con su esfuerzo y cariño han conseguido visibilizar" esta cultura.

La presidenta de Fundación Secretariado Gitano ha subrayado, de su lado, "el enorme apoyo institucional". "Reiteramos nuestro compromiso como sociedad por la plena igualdad de gitanos y gitanos, reconociendo la diversidad, riqueza y valor que nos aporta", ha afirmado.

Junto a ello, ha reiterado "el compromiso para abordar los grandes retos que afectan al pueblo gitano y las desigualdades existentes, como la pobreza, fracaso escolar y la segregación escolar, entre otros". "Vivimos en un entorno de dificultad política que asola el mundo, pero que no pueden suponer un paso atrás", ha apostillado Revueltas.

Este acto ha contado con la presencia de la Banda municipal de Jaén, que ha interpretado el himno internacional gitano 'Gelem, Gelem', además de los himnos de Jaén, Andalucía y España. Ha concluido con la ceremonia del río donde, como manda la tradición gitana, se han arrojado pétalos de flores al estanque del parque del Bulevar, simbolizando la diáspora y éxodo del pueblo gitano, de oriente a occidente, del Punjab a la Península Ibérica.