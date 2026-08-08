El parque Los Villares de Córdoba ultima su cita con unas Perseidas muy especiales al coincidir con la luna nueva

El parque periurbano de Los Villares acoge una sesión para observar las Perseidas, Las Lágrimas de San Lorenzo. - DOMUS BETICAE

CÓRDOBA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parque periurbano de Los Villares y el Cámping de Los Villares Sierra de Córdoba-Kampaoh se prepara para tres noches muy especiales con la celebración de otras tantas sesiones de la actividad 'Senderismo nocturno & Perseidas: mitos y leyendas', que tendrán lugar del 12 al 14 de agosto en su 12ª edición, una de las mejores ediciones de los últimos años al coincidir con la luna nueva, algo que propicia un cielo aún más oscuro y facilita la visión de los meteoritos.

Según destacan desde el parque, aunque ya han podido verse desde el 17 de julio algunas perseidas, justamente la madrugada del 12 al 13 de agosto, en torno a las 05,00 horas la lluvia de estrellas de Las Lágrimas de San Lorenzo llegará también a su máximo anual, con un pico de unas cien estrellas fugaces a la hora, con las mejores condiciones atmosféricas, sin contaminación lumínica ni humedad o calima, a más de 4.000 metros de altitud, y en alguna zona del planeta con la constelación de Perseo --que es de donde parecen brotar las estrellas fugaces-- en el cénit.

En todo caso, no será poca la cantidad de estrellas fugaces que podrán verse en Los Villares, la zona con menor contaminación lumínica en el término municipal de Córdoba, a 600 metros sobre la ciudad y ya cercana a las reservas 'starlight' de Sierra Morena, todo ello en una cita que se ha convertido en toda una tradición del verano cordobés como actividad abierta y guiada por especialistas.

Las reservas para esta actividad, que dirigirá la guía y especialista en naturaleza y salud Noelia Granados, pueden realizarse a través de la plataforma de la Junta de Andalucía 'https://ecoturismoandaluz.com/actividad/centro-de-visitantes...' y en el enlace acortado 'https://n9.cl/afkxj', a precios populares entre diez y seis euros.

LLAMADA A LA PRECAUCIÓN

Capítulo aparte, están los otros cientos de cordobeses que suelen visitar en estas veladas Los Villares --se espera una notable afluencia este año--, para 'perderse' por senderos y explanadas y disfrutar a su aire del fenómeno astronómico.

Al respecto, tanto los responsables de la Junta de Andalucía como los de la cogestora de las instalaciones del Parque y del cámping, Domus Beticae SL, han hecho una llamada a la prudencia para evitar todo riesgo de incendio y recordar la necesidad de ser especialmente respetuosos con la naturaleza y no dejar residuos tras la visita.

La sesión de Las Perseidas del día 12 también será especial, dado que poco antes, al atardecer, y después de 120 años sin que un eclipse de sol total o anular cruzara la Península, el Parque de Los Villares será uno de los mejores sitios del municipio donde se pueda disfrutar del primero de los tres eclipses consecutivos --algo que tampoco pasa desde hace siglos-- que en año y medio se verán en España: el día 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 23 de enero de 2028.

Concretamente, el eclipse del 12 de agosto, que será sólo total en una franja al norte de la Península, sin embargo tendrá en Los Villares un gran sitio para poderlo contemplar, sin llegarse a tapar totalmente el sol aunque oculto en un 96,27% --un par de centésimas más que en la ciudad--. El fenómeno astronómico comenzará en Córdoba en torno a las 19,40 horas y llegará casi a desaparecer en el máximo del fenómeno astronómico para Córdoba, a las 20,36 horas, para ir descubriéndose poco a poco mientras se acerca al horizonte.

Buscando redondear la jornada, el Camping Los Villares Sierra de Córdoba-Kampaoh abrirá su restaurante para vivir esta velada mágica. Las reservas pueden hacerse en el 857890902.

¿QUÉ SON LAS PERSEIDAS?

Volviendo a las popularmente conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo', se trata del resto de la cola del cometa Swift-Tuttle, un enorme astro de 25 kilómetros que en cada órbita de 133 años va desintegrándose al acercarse al sol, dejando materiales que son apenas mayores de la cabeza de un alfiler y que entran en la atmósfera de la Tierra convirtiéndose en plasma en una fracción de segundo a una temperatura en torno a 5.000 ºC, a 180 kilómetros de altura y con una velocidad de 50 kilómetros por segundo, aunque en puntos particularmente afectados por la contaminación lumínica, como en las ciudades, hay que esperar a raros fragmentos mayores, del tamaño de un guisante para ver con claridad al meteorito convertirse en una estrella fugaz.

Este año sigue siendo uno de los mejores para disfrutar del fenómeno, dado que el cometa pasó cerca de la Tierra en 1992, dejando una fuerte estela que aumentó aquel año el número de meteoritos hasta 400 a la hora, cifra que va bajando muy poco a poco conforme se 'dispersan' los restos de la cola del cometa hasta que vuelva a visitarnos en el 2125. Sin embargo, aún es alta la frecuencia de este 2026, con un pico de unos cien meteoritos/hora en condiciones ideales.

Lo mejor para disfrutar de la lluvia de estrellas es esperar en la más absoluta oscuridad sentados o tumbados. Conviene llevar algo de abrigo, algún alimento para 'picar' y bastante paciencia. El ojo humano se adapta a la negrura del cielo y es capaz de multiplicar asombrosamente su percepción de los astros --y por tanto de las estrellas fugaces-- al pasar de diez a 20 minutos en total oscuridad.

Por tanto, nada de distraerse con el móvil. Mirar aunque sólo sea un par de segundos la pantalla obligará al ojo a empezar de nuevo a 'aclimatarse' a la negrura del cielo. Para disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo no sirven los telescopios ni los prismáticos, dado que pasan tan rápido que es imposible seguir a cualquier estrella fugaz.

MÚSICA DE NOCHES DE VERANO

Las jornadas en torno a Las Perseidas se enmarcan en el programa 'Noches de Verano en Los Villares', al que dio origen hace más de una década, y que no se interrumpió ni en los momentos más duros de la pandemia. En este 2026, el ciclo cuenta con una veintena de actividades medioambientales, divulgativas y de ocio, principalmente conciertos en la terraza exterior del Cámping los Villares Sierra de Córdoba-Kampaoh Córdoba.

Así, y tras una docena de eventos en julio, este sábado está previsto el concierto de Abbie Glir, al que le seguirá tras las jornadas en torno a las Perseidas las versiones de Vibra'Soul (día 15), Sweet Dreams Versiones (día 22), la música celta de Irlándalus (día 29), Pasillo 10 el viernes 4 de septiembre y, en los sucesivos sábados de septiembre, Robie Rojas (día 5), Vibra'Soul (día 12) y, cerrando el ciclo, Allegratto Events (día 19).