Los parques de Córdoba permanecen cerrados ante las previsión de fuertes rachas de viento y lluvias

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los parques de Córdoba capital permanecen cerrados este lunes como medida de prevención ante la posibilidad de fuertes rachas de viento y precipitaciones. El cierre se prolonga durante todo el día, según ha informado el Ayuntamiento.

En este sentido, desde el Consistorio han rogado a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades y extremar la precaución.

Al respecto, la ciudad estuvo en nivel de Emergencia 1 durante tres días de la pasada semana tras una alerta de nivel naranja por el temporal, que llevó al cierre de los parques e instalaciones deportivas y se acordó la prohibición de toda actividad al aire libre, incluso las autorizadas por el Ayuntamiento.

Asimismo, se precintó el acceso al entorno del molino de San Antonio y a la zona baja de la Calahorra como medida de prevención ante la crecida del río Guadalquivir. Un caudal que han seguido vigilando, junto a los arroyos y zonas inundables, los agentes de Policía Local y Protección Civil.