Los partidos contraponen sus políticas ambientales, entre el "fanatismo climático" y la "revolución verde"

Debate sobre políticas ambientales organizado por Coamba. - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ambientólogos de Andalucía (Coamba) ha acogido este miércoles en Sevilla un debate sobre políticas ambientales de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, donde han participado los principales partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía. Allí, Vox ha criticado el "fanatismo climático" y el PSOE ha tachado de "eslogan" la "revolución verde" del PP.

El encuentro, moderado por la presidenta de Coamba, Rosario Vargas, ha contado con la participación de representantes de Vox, Por Andalucía, Adelante Andalucía, PSOE y PP, que han intervenido en un primer turno de exposición y, posteriormente, han debatido sobre cuestiones como la escasez de agua, la transición energética y la conservación del territorio, entre otros asuntos.

Durante el debate, los participantes han evidenciado diferencias tanto en el diagnóstico del cambio climático como en las medidas a adoptar, con referencias al papel del sector primario, la implantación de energías renovables, la gestión hídrica y el modelo económico.

Asimismo, el intercambio ha incluido referencias al contexto electoral, con alusiones al cambio de Gobierno, a la gestión de la Junta y a los programas de cada formación, así como críticas cruzadas sobre la ejecución de políticas ambientales en Andalucía.

Las intervenciones han abordado también cuestiones como la biodiversidad, la gestión de residuos, el desarrollo urbanístico y la planificación energética, con posiciones divergentes entre los distintos partidos en torno a la necesidad de cambiar el modelo productivo o reforzar las políticas actuales.

De esta manera, la diputada de Vox por Málaga Purificación Fernández ha criticado el enfoque de las políticas ambientales actuales, afirmando que "la política ambiental que van a escuchar aquí es la de despacho, la que redactan los burócratas de Bruselas, muy alejados del campo" .

En este sentido, ha señalado que dichas políticas "confunden la dejadez con el ecologismo" y ha defendido prácticas tradicionales como el uso del ganado para limpiar el monte, indicando que su prohibición contribuye al abandono del territorio.

Fernández ha vinculado la acumulación de vegetación a los incendios forestales, asegurando que "los grandes incendios que hemos sufrido en Andalucía es por culpa de la dejadez de los políticos porque no limpian, no desbrozan y no gestionan".

Asimismo, ha rechazado que el cambio climático sea la causa principal de estos incendios y ha afirmado que "ese falso ecologismo y ese fanatismo climático es el que abandona y el que no protege". La representante de Vox ha criticado también la implantación de energías renovables en suelos agrícolas, señalando que "no se puede potenciar el sector energético a costa del sector primario" .

En esta línea, ha criticado que "se destruyen familias, se destruye el campo para que unos pocos lobbies puedan llenarse los bolsillos". Por otro lado, ha defendido la necesidad de infraestructuras hídricas y ha señalado que España "contamina solo el 0,7% de las emisiones de CO2 a nivel mundial", cuestionando el impacto de las políticas climáticas actuales.

EL PSOE CRITICA LA GESTIÓN AMBIENTAL

En el debate ha participado también la diputada del PSOE Verónica Pérez, quien ha afirmado que "negar el cambio climático no es una opción, es una irresponsabilidad" y ha defendido que Andalucía debe liderar la transición ecológica.

En este sentido, ha señalado que "no ha habido absolutamente nada de política en defensa de la sostenibilidad" por parte del Gobierno andaluz, al tiempo que ha considerado que la "revolución verde" del PP es "un eslogan" y ha cuestionado su impacto real.

Pérez ha defendido la necesidad de políticas "valientes" y de un Gobierno comprometido con la sostenibilidad, indicando que "tiene que haber, necesariamente, un cambio de Gobierno el 17 de mayo". En relación con el agua, ha señalado que "800 millones de euros" del canon "no han ido a invertirse en infraestructuras hídricas", citando a la Cámara de Cuentas. Además, ha defendido una planificación energética y ambiental que permita que el valor añadido y el empleo se mantengan en Andalucía.

EL PP DEFIENDE SU GESTIÓN Y REIVINDICA LA "REVOLUCIÓN VERDE"

La diputada del PP Araceli Cabello ha defendido la gestión del Gobierno andaluz y ha señalado que "el 70% de la energía que se produce en Andalucía es de origen renovable". Asimismo, ha indicado que existen "más de 200 millones de euros dedicados precisamente para esa acción climática".

Cabello ha destacado el impulso a infraestructuras hidráulicas, el aumento del uso de agua regenerada y las medidas en materia de transporte público y eficiencia energética. En este sentido, ha defendido que la "revolución verde" responde a "hechos concretos, de realidades palpables y de proyectos que están funcionando".

También ha señalado que Andalucía lidera la modernización legislativa en materia ambiental, con la aprobación de varias leyes en la actual legislatura. Además, ha defendido la compatibilidad entre desarrollo económico y protección ambiental, indicando que "deben avanzar de la mano".

LA IZQUIERDA PLANTEA UN CAMBIO DE MODELO

Por su parte, la representante de Por Andalucía Valle López-Tello ha defendido que "negar el cambio climático a estas alturas es bastante atrevido" y ha hecho referencia a informes científicos sobre el aumento de temperaturas. Ha explicado que existen "nueve indicadores que indican la sostenibilidad de la vida de los seres humanos en la Tierra" y que "hemos sobrepasado siete".

Asimismo, ha señalado que el cambio climático no es el único problema, apuntando a la contaminación y a la gestión de residuos como factores que afectan a los ecosistemas. En este sentido, ha afirmado que "nos enfrentamos al fraude del reciclaje" y ha considerado que "el reciclaje no es posible ni es una solución".

Además, ha defendido que "en un planeta colapsado no hay empleo" y ha planteado que las políticas ambientales deben tener prioridad sobre otras. Por otro lado, Adelante Andalucía ha advertido de que la comunidad se está convirtiendo en un "territorio de sacrificio" y ha criticado el modelo económico actual, indicando que se está "recuperando el mismo modelo económico de turismo a tope y extracción de recursos" .

También ha señalado la necesidad de reducir el consumo energético y ha cuestionado el desarrollo de las renovables sin planificación, afirmando que "estamos intentando sustituir el consumo de combustibles fósiles por otro tipo de energía, sin valorar el impacto".

