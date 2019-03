Patricia del Pozo convoca este jueves el Consejo de Memoria y "no comparte" que Vox hable de "buscadores de huesos"

Publicado 27/03/2019 14:27:11 CET

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha anunciado en comisión parlamentaria que este jueves tendrá lugar la reunión del Consejo Andaluz de Memoria Histórica, toda vez que ha afirmado que "no comparte" la expresión "buscadores de huesos" de la que Vox habló en el pasado Pleno de la Cámara.

"Con el respeto absoluto a la libertad de expresión, no tengo ningún inconveniente en decirle que no comparto esa expresión", ha afirmado la consejera cuando la diputada socialista Ángeles Férriz le ha reprochado que "no había oído a nadie de su gobierno decir nada ante esta expresión fuera de lugar" de Vox.

Así, durante la comparecencia parlamentaria, solicitada por el grupo socialista para que la consejera informara de la situación de los expedientes incoados para la inscripción en el inventario de lugares de Memoria Democrática de Andalucía, Férriz ha preguntado sobre los trámites llevados a cabo durante sus dos meses al frente de la consejería para que "los trámites lleguen a su fin".

De este modo, le ha reconocido a Del Pozo "la mayor de las voluntades", pero la ha dicho que "el problema es que ella dice una cosa y su partido otra". "Tiene que entender que forma parte de un gobierno en minoría que depende de una pata que nos llamó 'buscadores de huesos'" y aunque "nos habla de compromiso presupuestario, para aprobar el presupuesto tiene que contar con los votos de Vox".

"Su debilidad es depender de un grupo de extrema derecha que no le aprobará en el presupuesto ni un solo euro para la Ley de Memoria Histórica", ha asegurado la diputada socialista, que ha pedido a Del Pozo que empiece a sentarse con todo el mundo y dé "rapidez" a mucho temas.

Por su parte, la consejera de Cultura le ha respondido que "no sabe que hará Vox con los presupuestos", pero "saben que tienen una ley que está en vigor, que hay que consignar y, evidentemente, eso tiene que ir en el presupuesto". "Esperemos que este tema no sea un escollo para sacar unos presupuestos que serán buenos para el desarrollo de Andalucía", ha añadido.

Igualmente, ha subrayado que "ha dado luz verde a todos los trámites administrativos con la mayor celeridad" y que "no paralizará ningún expediente" porque "es su obligación".

Así, se pregunta que ha hecho en estos dos meses en relación a la memoria histórica que pueda generar "dudas" al PSOE, porque "he sido yo quien ha puesto en marcha los convenios pendientes de firma" y "si mañana el consejo me dice que quieren analizar nuevos sitios no me voy a oponer porque tienen su marco legal", ha asegurado.